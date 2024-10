La discusión de Liam Payne con una mujer horas antes de su muerte: "Te doy 20.000 dólares porque puedo"

La exestrella de One Direction “parecía muy alterado, agitado, un poco salvaje", según relató un huésped del hotel Casa Sur.

Liam Payne fue visto discutiendo con una mujer sobre dinero apenas tres horas antes de su muerte. “Te doy 20.000 dólares sólo porque puedo. Tengo 55 millones de dólares y me gusta ayudar a la gente” , repetía Payne a una mujer en el vestíbulo del hotel, según Michael Fleischmann, un ciudadano estadounidense que vive en Argentina pero que se aloja en el hotel con su madre, mientras ella está de visita.

En un informe de la fiscalía, se constata que dos mujeres que estaban con la exestrella de One Direction en el hotel antes de su muerte fueron citadas a declarar. Ambas habían abandonado el edificio cuando él murió. Los informes de prensa indican que ambas mujeres discutieron con Payne en el hotel porque él se negó a pagarles.

Fleischmann no se dio cuenta al principio de que se trataba de Payne, pero lo reconoció como el hombre que había visto en la recepción del hotel cuando se conoció la noticia de su muerte. Describió al músico de 31 años como "un hombre con acento inglés que parecía estar causando disturbios".

Payne “parecía muy alterado, agitado, un poco salvaje, caminando de un lado a otro”, dijo el hombre. “Parecía muy enérgico”, dijo Fleischmann en exclusiva al Buenos Aires Herald. Payne también gritaba y decía que podía ayudar a la mujer, agregó la madre de Michael, Toni Fleischmann.

“No sabemos qué estaban haciendo antes de eso, pero ella parecía muy incómoda y él repetía esa información una y otra vez”, dijo Michael. La mujer parecía ser argentina, ya que hablaba español y el gerente del hotel estaba traduciendo para ellos, mientras al mismo tiempo intentaba detener la discusión.

“Parecía que se sentía muy incómoda con él y un poco a la defensiva”, dijo Toni Fleischmann sobre la joven. El lobby estaba casi vacío en ese momento. “Solo estábamos mi hijo, yo, Liam Payne, la mujer y el personal. El gerente intentaba intervenir cortésmente o calmarlo. Había una sensación de ansiedad en el área”, dijo.

La discusión fue verbal, pero los Fleischmann temían que la situación se intensificara. “Todo era muy tenso”, dijo Fleischmann.

Después de eso, los Fleischmann subieron a su habitación justo cuando Payne se subía a un ascensor. “Me empujó el brazo para que no me estorbara. Esa fue la última vez que lo vi”, dijo Fleischmann. Después de eso, salió del hotel con su madre y vio a la mujer con la que Payne había estado discutiendo hablando por teléfono afuera.

La discusión ocurrió alrededor de las 14. El personal del hotel llamó a los servicios de emergencia para informar que Payne estaba rompiendo cosas en su habitación de hotel a las 17, pidiéndoles que enviaran a alguien porque se hospedaba en una habitación con balcón y estaban preocupados de que pudiera hacer algo que pusiera en peligro su vida.

El recepcionista jefe del hotel había advertido: “Tenemos un huésped que está fuera de sí por culpa de las drogas y el alcohol. Y cuando está consciente, rompe todo lo que hay en la habitación”.

Las circunstancias de la muerte de Payne aún no están claras: aunque las autoridades están investigando si se trató de un suicidio, los fiscales también están investigando la posibilidad de que se cayera accidentalmente, posiblemente como resultado de una pérdida total o parcial del conocimiento. Por el momento no hay evidencia de que terceras personas estuvieran directamente involucradas en su caída.

El personal del hotel dijo en entrevistas televisivas el miércoles que Payne había estado con dos mujeres en su habitación y que habían discutido porque él no quería pagarles, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades locales. Al momento de la publicación, Hotel CasaSur no respondió a las solicitudes de comentarios.

Cuando Fleischmann y su madre regresaron al hotel a las 22:4, vieron cámaras de televisión y docenas de fanáticos de Payne lamentándolo y encendiendo velas en la calle. “Nos sorprendió que fuera la persona que habíamos visto”, dijo Fleischmann. “Nos sorprendió que fuera una persona famosa, que hubiera muerto y que hubiéramos presenciado sus últimos momentos”.

Al entrar en el hotel, los dos vieron que salían un par de policías, pero no había más agentes dentro y el personal parecía haber reanudado las operaciones normales del hotel, aunque parecía que había más empleados de lo habitual. El jueves por la mañana, dos policías estaban dentro del hotel cuando los Fleischmann fueron a desayunar, pero parecían tranquilos, al igual que el personal.

Fleischmann no pudo ver el patio interno donde cayó Payne porque se hospeda en el lado opuesto del hotel, frente a la calle, donde pudo ver a los fanáticos aún reunidos en la acera y las cámaras de televisión.