La DAIA pide que se suspenda el recital de Roger Waters

"Estamos tan felices de estar acá con todos ustedes en Montevideo. Sé que no todos querían que viniera. Tengo que desearle unas buenas noches en particular a Roby Schindler, quien es líder de una organización israelí acá e hizo que me prohibieran alojarme en los hoteles de su hermosa ciudad. Así que, Roby, ¡vete al carajo!”, expresó el músico durante su show en tierras uruguayas.