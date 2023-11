Roger Waters en River: fuertes rumores de despedida tras sus polémicas posturas políticas

Roger Waters Roger Waters se mostró con una vestimenta muy similar a la que usaban los nazis. Redes sociales

Sus recientes opiniones provocaron reacciones adversas, incluyendo cancelaciones de reservas de hotel en Buenos Aires y Montevideo. La incógnita sobre si esta gira podría ser su despedida de los escenarios ha surgido desde que se la tituló This Is Not a Drill (Esto no es un simulacro), ante lo que sus fans comenzaron a especular con que está insinuando que podría ser la última.

Estos conciertos marcarían el cierre de una larga relación entre Roger Waters y el público argentino, que comenzó en 2002 en Vélez y tuvo su último capítulo en 2018 en el Estadio Único de La Plata. Con 11 presentaciones en River, sus últimas actuaciones harán que supere a los Rolling Stones, ya que estos dieron 12 shows en el Monumental.