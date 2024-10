La crisis del Hospital Español: sueldos bajos y falta de personal ponen en riesgo la atención

Desde allí, el periodista Bernardo Magnago habló sobre la situación con Fernando Wahlmann, Jefe de Clínica Médica, para el programa La Mañana, junto a Juan Amorín y equipo por la pantalla de C5N. "Con catorce años de antigüedad estoy ganando 1 millón de pesos", expresó el profesional, quien explicó que PAMI a través de la intervención, tomó la decisión desde enero de no dar aumentos.

Esto generó que gran parte de la planta médica renuncie, lo que "pone en riesgo la atención de los pacientes internados en el hospital". Hoy en día los pacientes internados son 100, pero en 2023 las camas ocupadas llegaron a los 200.

A pesar de los reclamos que se hicieron a la intervención, no tuvieron respuestas positivas: "No hay una expectativa a futuro de que eso se modifique, nos dijeron que no va a haber aumento". Además de reclamar por los sueldos, los médicos también denuncian que continúan trabajando igual con la mitad del plantel, con lo cual "el principal perjudicado es el paciente que está internado, sobre todo que son adultos mayores, vulnerables y la exposición laboral que tienen los médicos".

Este escenario es un problema, ya que "es un peligro no solamente para la salud de los pacientes, sino también la responsabilidad jurídica de los médicos proclives a cometer errores cuando vos tenés la capacidad operativa excedida".

En los últimos días, se viralizó un video de Fernando donde cuenta el dramático estado en el que trabajan los médicos del Hospital Español y trascendió en redes sociales y en medios. "No nos queda más alternativa de hacer visible el reclamo, tratar de involucrar a la gente, a los pacientes, a los familiares para que sepan lo que está pasando", añadió.

"Evidentemente, es un plan de vaciamiento, de congelamiento de salarios para terminar con el cierre del hospital, que es lo que no queremos", afirmó. Según explicaron los profesionales, personal no médico está ganando más que quienes atienden pacientes todos los días.