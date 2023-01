La Corte Suprema revocó la sentencia a favor de Natalia Denegri por el derecho al olvido

Cabe señalar que la empresaria, actriz y productora Denegri reclamó ante la Justicia que se elimine toda referencia en Google y Youtube sobre sus participaciones televisivas de hace más de veinte años en el caso Coppola, quien ese momento era el representante de Diego Maradona y fue preso cuando en su casa se encontró droga en un jarrón.

Aunque después se determinó que se trató de un procedimiento armado por el entonces juez federal de Dolores Hernán Bernasconi y oficiales de la Policía Bonaerense, la causa tuvo mucha repercusión pública. En ese entonces Denegri y Samanta Farjat fueron denominadas las "chicas Coppola", ya que por los años 1996 y 1997 salían públicamente en programas de televisión y protagonizaban polémicas sobre el caso.

El descargo de Natalia Denegri por el fallo de la Corte Suprema

La empresaria radicada en Estados Unidos hizo referencia a las sentencia de la Corte antes de que fuera pronunciada, en su red social.

"Ante consultas periodísticas sobre la sentencia de la Corte Suprema que aún no fue pronunciada pero cuyo tenor pareciera ser público dado que me han compartido párrafos enteros y comunicado su parte resolutiva, hago saber que fijaré posición una vez conocido y analizado el fallo", escribió y agregó: "También quiero expresar que me reservo el derecho de acudir ante organismos internacionales. Hasta entonces, no formularé otra declaración"

Luego concluyó expresando que "es una pena ser nuevamente revictimizada y que los medios conocieran la sentencia antes que yo misma. Nuevamente volvieron a pisotear mi nombre, mi imagen y mi familia. Evidentemente es una Corte a la que no les importan las personas, solo las Corporaciones".

Noticia en desarrollo.-