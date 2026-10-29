Gas pimienta en una escuela de Caballito: 18 personas intoxicadas, trabaja el SAME El incidente ocurrió en una institución educativa sobre la avenida Rivadavia al 4900. Una alumna de 14 años debió ser trasladada al Hospital Durand. Por Agregar C5N en









13 ambulancias del SAME trabajan en la escuela de Caballito afectada por el gas pimienta. C5N

Un total de 18 personas debieron recibir asistencia médica durante la mañana de este jueves luego de que alguien arrojara gas pimienta en el interior de un establecimiento educativo en el barrio porteño de Caballito. El SAME desplegó 13 ambulancias y confirmó que los afectados están fuera de peligro.

El hecho ocurrió en el colegio Normal 4, ubicado sobre la Avenida Rivadavia al 4900. Según las primeras informaciones, se habría tratado de una broma realizada por un alumno.

Gas pimienta en una escuela de Caballito: "Una broma de mal gusto" La cronista de C5N Paula Avellaneda dialogó con Thiago, uno de los alumnos, quien planteó que "fue un suceso impresionante porque nosotros estábamos todos en el salón de actos, en la feria de ciencias, y comenzamos a escuchar de que varios chicos comenzaron a toser por un gas, no sabíamos cuál gas era".

"Cuando subimos para ver, había un olor que no se podía ni respirar. Comenzabas a toser, toser y no se podía más. Después nos dimos cuenta por compañeros que decían que habían tirado gas pimienta en los baños y por los pasillos del cuarto", continuó.