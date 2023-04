La brutal obra de Francisco Salamone, el arquitecto que dejó su huella en la pampa bonaerense

Fresco quería fomentar el crecimiento y desarrollo de pequeños pueblos del interior bonaerense a partir de infraestructuras que generaran arraigo en las zonas rurales , y al mismo tiempo transmitir una idea de orden, de un Estado fuerte y paternalista . Salamone no pudo haberlo interpretado mejor. Inspirado en las vanguardias europeas que emergían del fascismo y el nacionalsocialismo, este arquitecto nacido en Leonforte, un pueblito de Sicilia, pero formado en el Colegio Otto Krause y en la Universidad de Córdoba, logró quebrar la llanura pampeana con una serie de construcciones monumentales , en el medio de la nada, casi sacadas de contexto.

A partir de una fuerte alianza comercial con el empresario Alfredo Fortabat, que le permitía disponer de todo el cemento que quisiera a un precio módico, Salamone construyó más de 70 obras en diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires. Todo en apenas cuatro años (1936-1939).

Manuel Fresco / Francisco Salamone / Alfredo Fortabat

“La obra de Salamone tiene que ver con el futurismo italiano, con el racionalismo francés… Ideas que estaban surgiendo en Europa, que en ese momento no estaban tan mal vistas. Hoy uno dice ‘fascismo’ y es algo que está signado de sangre, de terror, de genocidio. Pero cuando el fascismo empezaba a surgir, era una idea prometedora. Las vanguardias iban a la par de movimientos políticos como el fascismo. Y el futurismo, como movimiento artístico, consideraba la velocidad, la explosión, como algo dinámico. Y como una cuestión que tenía que ver con una estética nueva, que era el movimiento”, explicó el artista plástico y guía de turismo Hernán Budapest en diálogo con C5N.com.

Salamone combinó varios estilos para diseñar sus edificios: art-decó, racionalismo francés, futurismo italiano, funcionalismo checo, modernismo belga, expresionismo alemán, constructivismo ruso... Construyó mataderos, cementerios y palacios municipales. También alguna que otra plaza, parque, mercado o escuela.

Los mataderos, erigidos a la entrada de los pueblos, ofrecían trabajo a los habitantes. Los cementerios, emplazados en el fondo, donde enterrar a los seres queridos. La vida y la muerte planificadas.

Las imponentes torres de los palacios municipales, coronadas con enormes relojes, competían en altura con los campanarios de las iglesias. No solo para dar la hora, sino para demostrar dónde residía el poder.

carhué salamone Instagram @kasataller_budapest

“Habla de un poder político que tenía que tomar por si solo una preponderancia. También de una economía que tenía que ser pujante y moderna. Antes de 1937, los animales se faenaban en lugares paupérrimos e insalubres. El matadero modelo de Salamone habla de una evolución hacia el futuro. ¿Las ventajas comparativas estaban en el campo? Bueno, el campo tenía que brillar. Y esas intendencias municipales tenían que hacer que el campo fuese el motor de una economía. Para la Provincia primero y para la Argentina después”, describió Budapest.

La "piedra líquida", su principal aliada

Los monumentales edificios de Salamone permanecen casi todos en pie. A la mayoría se los puede encontrar en pueblos y ciudades como Carhué, Villa Epecuén, Azul, Balcarce, Coronel Pringles, Guaminí, Laprida, Salliqueló, Tornquist o Saldungaray, en el sur bonaerense. Tierras arrebatadas a los indios, donde apenas medio siglo atrás había fuertes que demarcaban la frontera con aquellas poblaciones originarias. Todos relativamente próximos a Olavarría, desde donde provenía el cemento, material imprescindible para la conformación de la “piedra líquida”.

“Salamone usa una tecnología propia del momento, que se acababa de descubrir, que era el hormigón armado. Y la materia prima para eso era el cemento de Fortabat. No se construía en metal, como en la época de Eiffel (se refiere al ingeniero civil francés Gustave Eiffel, creador de la Torre Eiffel). Se construía en cemento, que era lo nuevo. Salamone es contemporáneo al Obelisco, al Kavanagh, al edificio del Ministerio de Obras Públicas, al Empire State”, enumeró el artista plástico.

Mataderos y cementerios: una obsesión con la muerte

El cementerio de Azul quizás sea la obra más impresionante de Salamone. Un gigantesco pórtico construido sobre una ochava, custodiado de ambos lados por la llama eterna y coronado con una cruz negra y la sigla R.I.P., que significa “requiescat in pace” (descanse en paz). Delante de ese enorme bloque de concreto que parece una escenografía, una escultura cubista del “Ángel de la Muerte” empuñando una espada.

Cementerio de Azul Salamone

El portal del camposanto de Saldungaray también es impactante. Una enorme rueda hace de marco a una cruz, desde la que se asoma la cabeza de Cristo, como si hubiese sido decapitado en una guillotina. Hay quienes dicen que Salamone era ludópata y que esa rueda representa una ruleta. “El juego lleva a la muerte”, pareciera ser el mensaje.

Cementerio Saldungaray Salomone

El matadero modelo de Carhué, ubicado en las ruinas de Villa Epecuén, aquel pueblo termal que fue arrasado por las inundaciones de 1985, todavía sigue ahí. La construcción resistió varias décadas bajo el agua. Hoy parece una postal ucraniana. Una mole de cemento que aguantó estoicamente el bombardeo.

Matadero municipal de Carhué Salamone

"El tema de la muerte pareciera ser inspirador en su obra. Los mataderos y el cementerio. Los mataderos, un lugar donde se daba laburo, que tenía que ser una factoría en todo sentido. Una especie de picadora de carne fabricando riqueza, matando animales para generar una economía pujante. Y el cementerio como un lugar que tiene que ver con lo religioso. Salamone no hace ninguna iglesia. Con el clero no se mete, pero sí con el cementerio, porque desde la época de (Bernardino) Rivadavia los cementerios estaban en manos de la administración pública. Ya no iban a estar más en el fondo de una iglesia”, explicó Budapest.

Otra vez, como con las torres de las municipalidades y los campanarios de las iglesias, aparece la competencia entre el Estado y el clero. "El poder que ostentaban los gobiernos era algo así como: ‘Ok, ustedes son la iglesia, los bautizan, pero nosotros los enterramos. El acta de defunción la firmamos nosotros’", agregó.

El misterioso final del arquitecto de las pampas

La monumental obra de Salamone fue interrumpida de manera abrupta en 1940, cuando el gobierno del radical Roberto Marcelino Ortiz decidió intervenir la provincia de Buenos Aires por la inestable situación financiera que se había generado a partir de una descontrolada emisión de títulos de deuda pública.

Durante los primeros años de la década del '40, Salamone se dedicó a pavimentar rutas y caminos en el norte del país, hasta que llegó la Revolución del ’43, que derrocó al presidente Ramón Castillo y permitió el ascenso de Juan Domingo Perón al poder. Fue entonces que Salamone desapareció de la escena y quedó condenado al olvido.

Algunos hablan de un exilio en Uruguay, motivado por una serie de acusaciones de corrupción. Otros señalan que su relación con Fresco y su arquitectura con reminiscencias del Tercer Reich pudieron haber provocado su caída en desgracia.

"Salamone quedó pegado al fascismo, pero no era fascista. Simplemente eligió el lado equivocado al trabajar para Fresco. Quizás el peronismo quiso despegarse de la Década Infame, de todo ese mal momento para la democracia, y por eso también se saca de encima a Salamone, lo deja en el olvido, y encara la obra pública con otros arquitectos. Cambio de gobierno, cambio de ideas”, concluyó Budapest.