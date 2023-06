La bronca del hermano de Natacha Jaitt por las demoras para abrir su iPad

"Esto es un atropello judicial. A mí no me pone contento, porque tendría que haber pasado al mes o a las dos semanas de que a Natacha la matan para investigar donde se tenía que investigar, y no después de cuatro años y medio, que es una vergüenza", expresó Ulises Jaitt, hermano de Natacha, a C5N.

"Para mí no es bueno, porque esto se tenía que haber desbloqueado desde el día uno. Por ejemplo, los celulares de los rugbiers en la causa Báez Sosa fueron desbloquearon a las dos semanas por Policía Federal de Mar del Plata. Me acuerdo que pedimos llamar a esos peritos y tampoco los mandaron", destacó.

El conductor sostuvo que "obviamente" había información importante en la tablet, pero no tiene "ninguna fe" en el resultado de las pericias. "En estos cuatro años y medio la manosearon y habrán borrado todo lo que encontraron. Es el dispositivo de la historia argentina que más tardó en desbloquearse; no es casualidad", señaló.

https://twitter.com/ulisesjaitt/status/1666454515111940103 Desbloquearon la TABLET de NATACHA !! El 15 de junio se hace la extracción. En este tiempo se encargaron de borrar todo !! 4 años y 4 meses se tomaron !!! pic.twitter.com/kdBxuOwR1E — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) June 7, 2023

"A Natacha la mataron y nunca hubo un detenido. Una impunidad absoluta. Mirá qué casualidad: me reúno con Julio Conte Grand y ahora se desbloquea la tablet", añadió Ulises en referencia al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

"Yo recusé a los fiscales porque no investigaron nada, nos negaron todo, la autopsia fue truchada. Estamos en un pantano gigantesco, la causa de Natacha está empantanada por donde la mires. Es una vergüenza lo que le hicieron", se lamentó.

Natacha Jaitt falleció el 23 de febrero de 2019 en una habitación de Xanadú, un complejo de eventos en la zona de Villa La Ñata, Tigre. La autopsia determinó que su muerte se debió a una sobredosis de cocaína y nunca hubo un imputado en la causa.