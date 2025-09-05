La ANMAT suspendió las actividades productivas de un laboratorio de la Ciudad de Buenos Aires

5 de septiembre de 2025 Inicio
Se constató que hay incumplimientos en las "buenas prácticas de fabricación y control" de parte de la firma Sant Gall Friburg Q.C.I. S.R.L, ubicado en avenida Brasil.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la inhibición preventiva de todas las actividades productivas de la firma Sant Gall Friburg Q.C.I. S.R.L. por “implicar un riesgo para la salud pública”, hasta que la empresa acredite el levantamiento de observaciones formuladas en inspecciones anteriores.

La ANMAT implementó la medida contra la falsificación, el comercio ilegal y el fraude.
La decisión fue adoptada mediante la disposición 6245/2025, publicada en el Boletín Oficial, luego de verificarse que la compañía realizó modificaciones estructurales no declaradas y presentó incumplimientos en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFyC).

El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) constató que la empresa pretendía utilizar áreas que no estaban habilitadas para la elaboración de un lote encargado por la firma Laboratorios Bernabó S.A. lo que constituye una falta grave.

"Se dejó asentado que luego de la presentación de documentación complementaria solicitada se requería una re-inspección y que, hasta que ello no ocurriera, la empresa no podía desarrollar actividades productivas”, indicó ANMAT.

La disposición pide comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales, el gobierno de la Ciudad, al INAME y a la Coordinación de Sumarios, mientras que la empresa tiene que acreditar documentos y la corrección de las observaciones para volver a la actividad.

