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Conmoción en el mundo de la moda: murió una reconocida miss universo a los 22 años

Padecía una malformación en la válvula cardíaca desde nacimiento, por lo que debió atravesar varias operaciones. Después de la séptima intervención había decidido retirarse del modelaje.

Lucía Sisic tenía 22 años y había obtenido el título de Miss Austria.

Lucía Sisic tenía 22 años y había obtenido el título de Miss Austria.

El mundo de los certámenes de belleza se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Lucía Sisic, de 22 años, quien ostentaba el título vigente de Miss Austria. La noticia fue anunciada por la organización Mission Austria, que expresó su conmoción y envió condolencias a la familia y allegados de la joven modelo.

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En un comunicado firmado por su directora, Kerstin Rigger, la organización señaló: “La recordaremos como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias van para su familia, amigos y todos los que estuvieron cerca de ella. Querida Lucía, siempre serás parte de nuestra familia Miss Austria. Descansa en paz”.

Lucía tenía 22 años.

Lucía tenía 22 años.

De qué murió Lucía Sisic, la modelo austríaca, a los 22 años

Si bien la causa exacta del deceso no fue informada de manera oficial, Sisic padecía una malformación cardíaca congénita en una válvula, afección por la que debió someterse a siete cirugías de corazón a lo largo de su vida.

La intervención más crítica tuvo lugar en 2017, cuando requirió reanimación y una compleja rehabilitación para volver a caminar tras sufrir daños nerviosos.

A pesar de sus complicaciones de salud, Sisic siempre compartió su historia con transparencia en redes sociales, agradeciendo frecuentemente al equipo médico que la asistió y destacando su orgullo por no rendirse y llevar una vida plena. En agosto de 2024 superó una nueva operación y a finales de 2025 atravesó su última intervención quirúrgica.

La reina de belleza publicó su última fotoen Instagram el 12 de agosto, en la que aparecía con un vestido dorado y el mensaje “Momentos dorados”.

Quién era Lucía Sisic, la modelo que murió en Austria

La modelo, a pesar de su corta edad, ya se había coronado Miss Viena en enero de 2024 y posteriormente Miss Austria ese mismo año, título que mantenía de forma vigente.

Tras la triste noticia, diversas figuras del certamen y allegados mostraron su pesar y destacaron la resiliencia y el legado de perseverancia que deja la joven austríaca.

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