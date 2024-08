Junín: una joven se defendió de un ladrón a las trompadas y aseguró que "lo volvería a hacer"

"La verdad que no lo pensé, fue más un acto impulsivo y una reacción del momento. Después si entré llorando y me dio un poco de miedo porque podría haber sido una situación diferente, pero yo lo volvería a hacer", relató Agustina en charla con C5N.

En tal sentido, la chica de 22 años describió la secuencia vivida: "Apenas entra al negocio me dijo 'dame todo o te mato'. Yo empecé a reírme porque supuse que era una joda de alguien. Entonces, me dice que me estaba hablando en serio y me muestra el cuchillo".

Nada de defensa, pura película de acción. Por suerte era un poquito más alto que yo.

Durante el diálogo con El Diario, la encargada del local explicó que no conoce al atacante, pero que los vecinos alertaron por la inseguridad en la zona: "Me dijeron que suele andar por el barrio, no se si vivirá cerca. Nunca lo había visto. Es recurrente que haya robos, a mí me robaron a las seis y media de la tarde"