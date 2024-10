Julia Calvo: "Me encantaba ser mala en Casi Ángeles"

En diálogo con Historias Mínimas para C5N, Calvo explicó que vivió la "transición" de Cris Morena desde las ficciones infantiles hacia un público más juvenil. "Cuando me llamó yo no había visto muchas cosas de ella, pero sí veía cómo trabajaba. Me dijo que quería hacer algo para jóvenes, que fue Alma Pirata", contó.

"Ella estaba probando. Cuando se terminó, me dijo: 'Voy a hacer tipo un Chiquititas, pero se va a llamar Casi Ángeles'. Empezó tipo Chiquititas y hacia mitad de año empezamos a trabajar con los adolescentes. Yo viví esa transición de lo que le gustaba decir, que no tenía que ver con Rebelde Way sino con algo muy productivo, y bajaba una línea muy interesante de salvar la paz y que los jóvenes sean escuchados", remarcó.

Destacó que hasta el día de hoy recibe mensajes "de muchas partes del mundo" agradeciéndole por el personaje de Justina, una de las villanas de la serie. "Cuando era mala, me encantaba. No me hacía ruido, me parecía que estaba bueno. Esa mala fue genial, porque fue muy odiada y muy querida", sostuvo.

También admitió que se identifica con "todos" los aspectos de Justina. "Yo soy todo eso. A veces uno es más malo, más bueno, más santo, más pagano... Si no, no podría hacer esto. Yo me acuerdo que jugábamos y los chicos se mataban de la risa", afirmó.

Julia Calvo respaldó a Lali: "Es una trabajadora y absolutamente autogeneradora"

Casi Ángeles también marcó su primer trabajo con Lali Espósito, quien luego siguió su carrera como actriz y más adelante se lanzó como cantante solista. Julia Calvo la elogió y defendió su postura tras los ataques que recibió del presidente Milei y sus seguidores.

"Ella es así, yo soy un poco así también. Es mandada", aseguró. "Sé cómo lo toma ella, para ella es lo mismo que sea él o yo. No creo que haya ofendido a la investidura, creo que se metió con algo como se metieron con ella, que es una trabajadora y, doy fe, es absolutamente autogeneradora", destacó.

Julia Calvo, sobre la situación del país: "Que los jóvenes no dejen de pensar que son el futuro"

Julia Calvo, de 63 años, confesó que no se puede "jubilar todavía, porque cuando pregunté tenía que pagar un montón de plata para jubilarme. Entonces prefiero seguir trabajando, pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad", señaló.

"Eso es un derecho, la universidad es un derecho, la escuela pública es un derecho, y es una obligación. Sí hay que organizarlo. Siento que no hay un tratamiento de las cosas a futuro, es a resolver ahora. Que los jóvenes piensen y no dejen de pensar que son el futuro de este país y gracias a ellos va a haber país", concluyó.