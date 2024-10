Alejandro Dolina: "Vienen a romper con lo que habíamos avanzado"

"Si me he preparado para algo es para escribir, o mejor todavía, para leer", reflexionó Alejandro Dolina.

"Se habla mucho del cambio. Siempre hemos entendido filosóficamente al cambio como una transición de los pocos derechos a los muchos derechos, de la poca libertad a la mucha, pero más que nada de una vida peor a una vida mejor. Ese es el cambio", reflexionó el conductor.

Sin embargo, señaló que "esta rebelión es en contra de otras rebeliones, es como un retroceso hacia la pertinencia obligatoria. 'La propiedad privada es sagrada', no me diga que eso es impertinente. Eso es pertinente a un orden establecido en donde los poderosos se garantizan serlo para siempre", afirmó.

dolina1 Dolina sostuvo que el gobierno de Milei "es un retroceso hacia la pertinencia obligatoria".

"Se nos dice que el individualismo es una cosa buena y yo creo que en cierto modo lo es. Pero cree también que hay que proteger lo propio a cualquier precio, incluso cuando este precio implica la desdicha del otro, y yo creo que hay que ser un poco canalla para ser feliz en un foro en donde todos son infelices", subrayó Dolina.

Dolina y su pase al streaming: "Lo que cambia es el tipo que recibe el mensaje"

Luego de décadas de trayectoria en distintas radios, Dolina desembarcó en agosto en el canal de streaming Blender para encabezar su tradicional programa La Venganza Será Terrible junto a Patricio Barton y Gillespi. Sin embargo, no siente que haya representado un cambio importante en su forma de trabajar.

"Es igual porque los contenidos son los mismos, los tipos que están a mi lado son los mismos. Con nuevas generaciones trabajé siempre y a mí no me parece que estos nuevos soportes vengan a traer nada nuevo. ¿Tecnológicamente traen alguna cosa nueva? No lo sé, no tanto", cuestionó.

"Es muy parecido a lo que eran los canales de televisión solo que es un poco peor, o sea que desde el punto de vista tecnológico no se capta tan rápidamente cuál es el avance. Tenemos menos cámaras, tenemos un sonido peor. ¿Qué es, radio con imagen? Y bueno, eso parece televisión de bajo presupuesto", sostuvo el conductor.

dolina3 Dolina analizó los cambios de la radio al streaming.

La novedad, cree, está por fuera del streaming. "¿En qué cambia? A lo mejor cambia el tipo que recibe el mensaje. Y si el acto artístico se completa cuando alguien lo recibe, el cambio está ahí: el que lo recibe, por alguna razón, es otro", aseguró.

Dolina, sobre la música y la escritura: "Me gustan mucho más cuando las comparto"

Dolina evita definirse como músico, periodista o escritor para no "achicar los horizontes". "Cada vez que me dicen que pertenezco a un gremio me parece que estoy renunciando a los otros. Si me he preparado para algo es para escribir, o mejor todavía, para leer. La radio simplemente ha sido hospitalaria conmigo", aseguró.

dolina2 Dolina evitó definirse como músico, periodista o escritor.

"Me gusta mucho hacer música con mis amigos y con mis hijos porque la música es una metáfora de la amistad, la música ensamblada. Un acorde que uno forma con una persona que quiere es al mismo tiempo metáfora y literalidad: estamos haciendo algo juntos y suena porque estamos juntos. Eso me alegra la vida", remarcó.

También destacó que disfruta de "haber escrito". "Me gusta la sensación que uno tiene después de haber escrito; no antes, después. Me gusta haberme sometido al esfuerzo de la escritura y haber hecho una página más o menos. Mientras la estoy haciendo es sufrimiento, pero me gusta haber pasado ese sufrimiento. Esas cosas me gustan mucho, mucho más cuando las comparto", concluyó.