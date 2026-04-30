Una nueva pick up china para el mercado argentino Arribará al país en el segundo semestre. Habrá versiones 4x2 y 4x4, con caja manual y automática. Por + Seguir en







Marcará el ingreso de Chery en uno de los segmentos más competitivos.

Chery le confirmó a C5N en China que lanzará la Himla en Argentina durante el segundo semestre del año. La nueva pick up será uno de los próximos pasos de la marca en el mercado local y buscará competir en un segmento donde actualmente participan modelos como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Nissan Frontier, Mitsubishi L200, Fiat Titano y RAM Dakota, entre otras propuestas, en su mayoría, regionales.

La confirmación fue realizada durante durante el International Business Summit en China, donde también se anticiparon algunos datos de la configuración prevista para Argentina. La Himla llegará al país con opciones de tracción 4x2 y 4x4, además de cajas manual de seis velocidades y automática de ocho marchas. También está confirmada su motorización: una única opción turbodiesel de 2,3 litros que desarrolla 120 kW, es decir, 160 CV de fuerza y 420 Nm de torque.

Chery-Himla-2026 La llegada de la Himla marcará el ingreso de Chery en uno de los segmentos más competitivos del mercado argentino. Si bien la marca ya cuenta con presencia en el país a través de sus SUV, la pick up le permitirá ampliar su participación hacia un rubro con fuerte peso comercial, tanto por el uso particular como por la demanda vinculada al trabajo, el campo, la minería y las flotas.

La Himla es la nueva pick up global de Chery y forma parte de una estrategia de expansión internacional que busca llevar a la marca a segmentos donde hasta ahora tenía menor presencia. En Argentina, su lanzamiento se dará en un contexto de crecimiento de las automotrices chinas y de mayor diversidad de productos dentro del mercado de pick ups medianas.