30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Una nueva pick up china para el mercado argentino

Arribará al país en el segundo semestre. Habrá versiones 4x2 y 4x4, con caja manual y automática.

Por
Marcará el ingreso de Chery en uno de los segmentos más competitivos.

Marcará el ingreso de Chery en uno de los segmentos más competitivos.

Chery le confirmó a C5N en China que lanzará la Himla en Argentina durante el segundo semestre del año. La nueva pick up será uno de los próximos pasos de la marca en el mercado local y buscará competir en un segmento donde actualmente participan modelos como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Nissan Frontier, Mitsubishi L200, Fiat Titano y RAM Dakota, entre otras propuestas, en su mayoría, regionales.

Este año se esperan más de 70 lanzamientos en el mercado automotor argentino.
Te puede interesar:

Invasión de autos en Argentina: eléctricos, híbridos y marcas chinas marcan el 2026

La confirmación fue realizada durante durante el International Business Summit en China, donde también se anticiparon algunos datos de la configuración prevista para Argentina. La Himla llegará al país con opciones de tracción 4x2 y 4x4, además de cajas manual de seis velocidades y automática de ocho marchas. También está confirmada su motorización: una única opción turbodiesel de 2,3 litros que desarrolla 120 kW, es decir, 160 CV de fuerza y 420 Nm de torque.

Chery-Himla-2026

La llegada de la Himla marcará el ingreso de Chery en uno de los segmentos más competitivos del mercado argentino. Si bien la marca ya cuenta con presencia en el país a través de sus SUV, la pick up le permitirá ampliar su participación hacia un rubro con fuerte peso comercial, tanto por el uso particular como por la demanda vinculada al trabajo, el campo, la minería y las flotas.

La Himla es la nueva pick up global de Chery y forma parte de una estrategia de expansión internacional que busca llevar a la marca a segmentos donde hasta ahora tenía menor presencia. En Argentina, su lanzamiento se dará en un contexto de crecimiento de las automotrices chinas y de mayor diversidad de productos dentro del mercado de pick ups medianas.

Noticias relacionadas

Rating Cero

Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

Pampita y Juli Poggio en la alfombra roja.

La impresionante transformación de Pampita y Juli Poggio para un importante evento: así se ven con sus cambios de look

Luis Ventura dio a conocer los nominados de los Martín Fierro 2026.

Premios Martín Fierro 2026: uno por uno, quiénes son todos los nominados

Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La Mega celebró sus 26 años con un shown en vivo y rodeado de su gente.

Mega 98.3 cumplió 26 años a puro rock nacional

últimas noticias

Israel Katz habló sobre la posibilidad de volver a atacar Irán.

Israel no descarta volver a atacar Irán para "eliminar amenazas existenciales"

Hace 17 minutos
Desde la ciudad parten caminos hacia las Sierras del Sur.

Es una de la ciudades más destacadas de Córdoba y puede ser una gran opción para ir en otoño

Hace 22 minutos
La localidad bonaerense con los mejores regionales para visitar este fin de semana. 

Escapadas a pueblos: está cerca de Buenos Aires y tiene la fiesta de la torta frita y el chocolate caliente este fin de semana

Hace 23 minutos
Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

Hace 27 minutos
Los hombres golpearon una colmena y fueron atacados por las avispas. 

Tragedia en Neuquén: cortaba un árbol, golpeó un panal y murió picado por abejas

Hace 28 minutos