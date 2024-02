Juicio contra Dani Alves: el jugador lloró y negó haber agredido sexualmente a la denunciante

A la pregunta de si la obligaba a mantener relaciones sexuales y si actuó con violencia o no la dejaba salir del lugar, Alves respondió: "No la abofeteé, ni la tiré al suelo. No soy un hombre violento. No me dijo que no quería practicar sexo".

Las declaraciones de Alves, que se encuentra detenido desde enero de 2023, le pusieron fin a tres días de testimonios en el juicio, que ahora entra en la fase de deliberación a cargo de un panel compuesto por tres jueces.

La causa contra Dani Alves: los detalles

Dani Alves juicio Dani Alves frente al Tribunal de Barcelona. X: @FonsiLoaiza

Alves fue acusado de obligar a la joven a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y sin utilizar preservativo. La mujer, de 23 años, declaró detrás de un monitor con la voz distorsionada para proteger su identidad.

El fiscal solicita una pena de nueve años de prisión y que Alves pague una indemnización por daños y perjuicios de 150.000 euros (163.215 dólares) a la presunta víctima. Por su parte, la denunciante solicita una pena de 12 años de prisión.

En un principio había negado haber mantenido relaciones sexuales con la mujer, a la que dijo no conocer. Más tarde admitió que había mantenido relaciones sexuales consentidas con ella en el baño de un club nocturno y agregó que lo había negado en un principio para proteger su matrimonio.