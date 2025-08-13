13 de agosto de 2025 Inicio
Josefina Pouso confesó que vivió el mismo calvario de Julieta Prandi: "Mis hijas me salvaron"

Luego de la condena a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual, la modelo y conductora contó las situaciones de violencia que vivió en sus relaciones.

Por
La actriz y conductora contó el calvario que vivió.

La actriz y conductora contó el calvario que vivió.

Claudio Contardi fue condenado por la Justicia.
Condenaron al exmarido de Julieta Prandi: con quiénes compartiría la cárcel

"No he llegado a este extremo de Julieta, pero tuve una historia con un psicópata, perverso y narcisista. Cuando pasaste por esto enseguida reconocés las características de estos tipos o mujeres", reveló la conductora y modelo, al aire de A la tarde (América).

"Se conocen más los casos de hombres a mujeres porque existe la violencia machista. A nosotras nos enseñaron a callar, a aguantar por el bien de la familia, a acomodarnos a lo que el otro necesita. Se naturalizó tanto... Yo no llegué al extremo que vivió Julieta, pero con el diario del lunes me empecé a dar cuenta de que el tipo me escondía cosas para tratarme de loca", relató.

Pouso contó algunos detalles de las situaciones lamentables que tuvo que atravesar en sus relaciones con este tipo de personas: "Me llegó a esconder las cosas para desestabilizarme y enloquecerme. Después, me inventaba relatos de situaciones que yo habría estado haciendo cosas con alguien en una fiesta". Además, agregó: "Cuando una entra en estos círculos es porque ya vino de otras situaciones o ha tenido una infancia complicada o esta cosa de ser querida o reconocida".

Por otro lado, la actriz afirmó que los hombres con tendencias violentas disfrutan arruinando la vida de una mujer independiente. Puntualmente, declaró: "Estos tipos son maravillosos y, además, les gustan las mujeres fuertes y decididas porque les encanta destruir a la reina que está allá arriba. Cuando más grande sea la caída, mejor para ellos".

Finalmente, Josefina Pouso dejó en claro sus hijas fueron quienes la ayudaron a salir de ese tipo de situaciones. Por último, agregó: "Venía laburando mucho en eso. Mis hijas me salvaron. En cuanto intentó ponerse a competir con ellas, le dije que no. Ellas me tenían en eje. Si yo no hubiese tenido a mis nenas, hubiese entrado en una muy compleja".

La reacción de Julieta Prandi tras conocer la condena contra Claudio Contardi

Casi seis años después de la primera denuncia ante la Justicia y luego de tres audiencias en las que brindó su testimonio, este miércoles Julieta Prandi escuchó el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana que condenó a su exposo Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género.

La resolución fue prácticamente a puertas cerradas. Debido a la orden de restricción que pesa sobre el empresario, Prandi escuchó el fallo desde una sala contigua acompañada por su familia; su pareja, Emanuel Ortega, y su equipo de abogados, encabezado por Fernando Burlando.

La sensación de alivio fue inmediata. En imágenes que trascendieron desde el interior del Tribunal, se pudo ver a la modelo profundamente conmovida: abrazó a las personas que la acompañaban y luego se quedó en los brazos de Ortega, que la contuvo y consoló durante algunos minutos.

