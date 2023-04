Jey Mammon reapareció en las redes sociales tras la denuncia de Lucas Benvenuto: qué dijo

El músico regresó al país desde España después de haber viajado allí el último 5 de abril. En aquella oportunidad, había explicado ante la prensa el motivo de su salida al país europeo: "Necesito relajar la cabeza y pensar un poco".

Luego, cuando volvió a la Argentina, se expresó en diálogo con Socios por el Espectáculo y enfatizó en que no tiene temor con respecto a su regreso y cómo será su vida próximamente: "Ustedes todo el tiempo me preguntan si yo ando con miedo de que me pase algo y qué sé yo. Ustedes ven cómo me manejo, no sucede nada de eso".

Jey Mammon gato El video que publicó Jey Mammon. Instagram (@jeymammon)

Jey Mammon regresó a la Argentina: ¿qué chances tiene de volver a Telefe?

Tras el regreso de Jey Mammon a Argentina luego de su viaje por Madrid, España, comenzaron los rumores sobre su regreso a La Peña de Morfi en Telefe. Las autoridades todavía no confirmaron a la nueva incorporación y eso enciende las versiones sobre su regreso.

Sucede que al no cerrar con Soledad Pastorutti como conductora oficial con la compañía de Georgina Barbarossa, Jésica Cirio, Santiago Giorgini y Rodrigo, deja una vía abierta para el regreso del conductor. Los rumores indican que el atraso de las firmas se debe a que “lo están esperando”.

Sin embargo, el conductor de LAM, Ángel De Brito, confirmó al aire que Jey no volverá a Telefe a pesar de las especulaciones y las dudas. No se sabe que sucederá con el futuro del conductor, pero desde la señal donde se emite la Peña no tienen previsto tenerlo nuevamente como empleado.

Otro de los rumores es que Mammon se vuelva a ir del país, pero con otro destino. En primer lugar, habían asegurado que, aparte de la capital española iba a visitar otras ciudades, pero finalmente no se llevó a cabo y podría realizarlo en los próximos meses.