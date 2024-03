Jardines comunitarios advirtieron que tienen "riesgo de cerrar" tras la sustitución del Potenciar Trabajo

En tal sentido, indicó cuál es el pedido hacia la ministra de Capital Humano. "Pettovello no nos recibió, llevamos una petición para que pongan en consideración todos los peligros. Necesitamos recursos para contener y proteger a nuestra infancia. Además, se están recortando alimentos. Le pido al Gobierno que vaya a vernos. Vemos riesgos de que los jardines cierren. Hay que generar un recurso humano para abrir las puertas", marcó.

Por su parte, otra coordinadora llamada Vanesa Orbes expresó la importancia de los jardines comunitarios: "Es un espacio de contención, donde trabajamos mucho con las familias brindando asistencia no sólo pedagógica, sino también en la alimentación, en la cual nuestras cuidadoras cumplen un rol importante no sólo por la actividad dentro de las salas, sino también por lo social".

Por otro lado, un padre de niñas que acuden a uno de esos lugares, Alfredo Díaz, señaló cuál es el rol de estos jardines. "Viene a reemplazar una niñera y es el primer contacto de nenes fuera de la familia. Mis hijas piden siempre volver al jardín porque son bien tratadas. Uno quizá deja a los nenes en un jardín comunitario porque capaz no consiguió vacante y busca una alternativa y además, para dedicarse al trabajo", manifestó.

Advierten que el Gobierno todavía no envió recursos a los comedores

El diputado nacional de Unión por la Patria Daniel Arroyo advirtió sobre la delicada situación de los comedores, en medio de la suba de personas que acude a esos lugares para alimentarse, debido al ajuste del gobierno de Javier Milei y la alta inflación.

En diálogo con La Voz de la Calle, por C5N, Arroyo alertó sobre la falta de envío de recursos a los comedores de parte de la administración de la Libertad Avanza. "Durante enero, el Gobierno ejecutó cero pesos. En febrero firmó algunos convenios con las iglesias evangélicas y Cáritas pero todavía no los ejecutó. No hay alimentos y como no hay alimentos, lo que se come es fideos, harina, polenta y arroz. Es decir, se come mal, con mala nutrición", marcó.

En tal sentido, profundizó en la falta de alimentos en estos lugares ya que describió que "no hay comida en los comedores, Argentina tiene cerca de 44 mil comedores. Un mecanismo es tener una tarjeta en los comedores, otra es comprar alimentos. Lo que uno no puede es no hacer nada. Hay un problema serio de alimentación en la Argentina, eso lo plantean escuelas y organizaciones sociales. La gente la está pasando mal de verdad".

En tanto, el ex ministro de Desarrollo Social apuntó hacia Luis Caputo: "El ministro de Economía dijo que nunca nadie en el mundo hizo lo que hicieron pero justamente nadie lo hizo porque no es lo que hay que hacer, porque si cierro todo y no transfiero ningún recurso, acomodo las cuentas pero es a lo bestia y dejando a todo el mundo afuera".

También advirtió sobre las consecuencias del método para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "Sobre el compromiso con el FMI, que sobrecumple las metas, para cumplir eso que es dos puntos de superávit financiero, hay una manera de hacerlo: achicando las jubilaciones. El Gobierno está licuando los ingresos de la clase media y de los que la llevan como pueden. Es muy fuerte", enfatizó.