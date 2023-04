Ivana Figueiras sufrió violento robo en su local de Palermo: "Le apuntaron con un arma"

Al momento del robo, en el local solamente había dos empleadas, cuando ingresó un hombre que sacó el arma y las amenazó con "pegarles un tiro", para luego retirarse de Pompavana con dinero en efectivo y un teléfono celular. Ante esto, Ivana Figueiras se expresó en Instagram: "La segunda vez en meses que entran a robar en mi local de Palermo. Me llamó la vendedora llorando a los gritos, asustada porque la apuntaron con un arma".

Pero no solo se quedó allí, sino que continuó: "No puedo parar de llorar y se me parte el corazón. No puedo creer dejarlo todo y vivir estas injusticias. ¿Qué más hay que hacer? Harta".

Ivana Figueiras historia Instagram robo Instagram

Y tampoco finalizó con esta publicación, sino que luego compartió unos mensajes que recibió sobre lo que dijo el policía encargado de atender el caso: "Mientras sigan siendo todas mujeres en el local, van a seguir entrando a robar". Ante esto, quien le envió estos mensajes se mostró muy enfadado. "Ah dale, ahora pongo 3 vendedores hombres a vender bombachas y corpiños", concluyó de forma irónica al respecto.