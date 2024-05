Inundación en Concordia: las familias se instalaron en vagones de trenes de carga

La empresa estatal Trenes Argentinos cedió 14 vagones, en los cuales se pueden instalar entre dos y tres familias, que pueden llevar sus muebles, electrodomésticos y ropa. Además, cuentan con energía eléctrica, baños químicos y desde la intendencia les lleva módulos de comida diaria.

Vagones en Concordia Uno de los vagones utilizados por los vecinos de Concordia.

"Desde el viernes estamos alojados en los vagones porque nuestra casa está inundada. No es de ahora, es de hace bastante tiempo que Trenes Argentinos nos concede estos vagones para que los hagamos de vivienda. Nos favorece porque estamos cerca de nuestras casas para poder cuidarlas", explicó Ricardo.

En tal sentido, el jubilado explicó en Argenzuela la situación de Concordia: "Es una ciudad que está proclive a que el agua llegue. Tenemos una represa que contienen el agua, cuando se supera la cuota de agua, empieza a largar y como estamos cerca del río, me llega. Hace cinco meses sufrimos otra y los años anteriores también. Siempre nos toca vivir las crecientes y tenemos cierta experiencia".

Los vecinos temen por los robos a las casas inundadas

"Estamos a una cuadra y media de la costanera. Los vagones son para las familias del barrio Puerto. Es una tristeza tan grande ver cuando uno vuelve a la casa. Tenés que arreglarla, pintarla y secar la humedad. La cooperativa eléctrica no te coloca el medidor hasta que esté seca. Entonces hay que ir y limpiar", describió Alejandra, la esposa de Ricardo, en C5N.

La pareja de ancianos aseguró que uno de los grandes dramas de los vecinos de la zona son los robos a las casas: "Hay que ir mirar continuamente porque sino hay gente que te saca las puertas, los inodoros y todo lo que les sirve (...) Mis hijos, que son cuatro, está esperando que les entre el agua para venir, ya que no quieren dejar su casa por miedo".

Por su parte, Ricardo detalló los hechos de inseguridad que sucedieron en la zona: "A mí no me robaron, pero sí a otros vecinos. Por eso la idea de estar cerca para proteger los hogares. Siempre hay mala gente que se quiere apoderar de cosas que no son de ellos".