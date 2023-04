Insólito: desconocen a las autoridades nacionales, no tienen documentos y viajan en una "terranave"

Una pareja que viaja en una camioneta junto a cuatro niños de 11, 8, 5 y 2 años fue demorada en San Luis luego de que se negaran a identificarse ante las autoridades, a las que no reconocen . Adujeron no poseer DNI, pasaporte ni ningún otro tipo de documentación y se limitaron a mostrar un "pase universal" que los acredita como "ciudadanos del mundo". Ante la posibilidad de que exista algún delito y por la seguridad de los menores, fueron retenidos .

El lunes, en un habitual control policial en Las Palomas, entre Córdoba y San Luis, los efectivos le solicitaron identificación al conductor de una camioneta Honda CRV gris. "Me considero un ser vivo autodeterminado" , respondió, ante el estupor de los agentes.

El hombre, quien luego se presentó como Sergio, explicó que viajaba junto a su esposa An y los cuatro chicos desde Mediolaza, Córdoba, hasta la localidad puntana de Villa Praga. Afirmó no tener DNI, pasaporte ni ninguna otra documentación y solo exhibió una tarjeta que reza "Universal Pass" (pase universal) y "CESTUI QUE VIE 2022", un concepto en francés del derecho medieval inglés que hace referencia a un beneficiario de por vida.

La patente del vehículo, también apócrifa, dice UCC-1-308 y la frase "Propiedad privada". La familia aclaró que la patente original, emitida en Chile, fue dada de baja y ahora el vehículo es una "terranave". Se manifestaron "soberanos", integrantes del "pueblo apátrida" y desconocen cualquier ley o autoridad.

La preocupación de las autoridades, además de la imposibilidad de identificar a estar personas, es el bienestar de los menores. En declaraciones a El Diario, el juez federal de Villa Mercedes, Carlos Nacul, expresó: "En un primer momento intervino la Policía provincial, pero ante la posible comisión de delitos de orden y competencia federal nos pasaron la competencia a nosotros".

"Ellos creen que son ciudadanos del mundo y no reconocen autoridad judicial alguna. No me reconocieron como juez ni al fiscal como fiscal, entonces tuvimos que aportarle la defensa de oficio de Jalil y del doctor Pastor por los menores, a fin de garantizar los derechos de defensa pero terminaron por negar la actuación de la Justicia y por desconocer a todos los que estuvimos en la audiencia, y directamente se levantaron y retiraron de la sala en la que estaban", continuó Nacul.

Mientras se resuelve la situación, la Justicia dictó medidas de protección para los menores, que fueron separados de la pareja hasta tanto se determine la identidad de todos los involucrados y el vínculo entre ellos.