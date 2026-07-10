Así funcionaba la estafa piramidal que recaudó un millón de dólares en Ituzaingó Era liderada por dos abogados: uno de ellos está detenido y el otro tiene pedido de captura. Por Agregar C5N en









Hay al menos cinco damnificados documentados por el delito.

En las últimas horas, los investigadores lograron desarticular una estafa piramidal liderada por dos abogados que recaudaron un millón de dólares en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Hay al menos cinco damnificados documentados por el delito.

Durante los allanamientos, los investigadores detuvieron a Ángel Elías Gómez, de 45 años, en un domicilio de Ituzaingó, mientras que su presunto socio, Juan Ignacio Lombardo, de 35, no fue encontrado en su vivienda del barrio privado Buenos Aires Golf Club, en Bella Vista, por lo que la Justicia ordenó su captura. En el procedimiento secuestraron teléfonos celulares, una notebook, documentación vinculada a la firma, un pendrive, dinero en efectivo y dejaron a disposición judicial tres vehículos de alta gama.

El modus operandi era similar al de otras estafas de Esquema Ponzi: se promocionaban en redes sociales distintas propuestas de inversiones con firmas ficticias, con importantes intereses. Uno de los estafados relató que invirtió u$s100 mil en contratos para operaciones en el mercado de futuro. El dinero no podía reembolsado en un plazo mínimo de seis meses. A cambio, recibía un interesante 3% mensual.

Los primeros aportantes lograban importantes ganancias, por lo que alentaban a conocidos y amigos a confiarle su dinero a los dos abogados. Como suele suceder en las estafas piramidales, los primeros que participan logran recuperar su "inversión" o parte de ella, pero quienes se van sumando pierden todo lo que depositaron.

La investigación determinó que la maniobra se realizaba a través de una firma denominada Avalon Capital Futures Investments, desde donde los abogados ofrecían supuestas inversiones en criptomonedas, el mercado de futuros y la bolsa de valores, con la promesa de obtener rendimientos en dólares.