Feroz incendio en un galpón de Parque Patricios: hay al menos 5 heridos y 50 evacuados

Las llamas afectan a la cuadra de La Rioja entre Brasil y Garro, en un depósito lindero con una escuela, que debió ser vaciada. Trabajan el SAME, defensa civil y bomberos.

La inmensa columna de humo que afecta al barrio de Parque Patricios.

Un voraz incendio afecta durante la mañana del martes a un galpón en el barrio porteño de Parque Patricios, lo que motivó la desocupación de una escuela lindera y varios edificios de la cuadra debido a la fuerte columna de humo. Hay al menos 50 evacuados y cinco heridos atendidos por el SAME.

El siniestro comenzó alrededor de las 9 de la mañana en un depósito ubicado sobre La Rioja, entre avenida Brasil y José de Garro. Según informaron desde el SAME, "el incendio se originó en un galpón; el humo por el viento sur obligó a evacuar una escuela y torres de edificio".

Varias dotaciones de bomberos de la Ciudad trabajaban en el lugar para controlar las llamas y evitar su propagación a las construcciones lindantes.

Ante la notable columna de humo negro, se procedió a la evacuación de la Escuela N° 2 José María Gutiérrez, donde unas 50 personas, entre alumnos, docentes y personal directivo, fueron evacuadas de manera preventiva, al igual que dos torres de La Rioja y Salcedo.

El operativo incluyó ambulancias, patrulleros y equipos de emergencia que acordonaron la zona para garantizar la seguridad de los vecinos. A pesar del impacto visual del humo y la cercanía con las viviendas, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque cinco personas debieron ser atendidas.

Las causas del incendio todavía se encuentran bajo investigación, aunque los peritos trabajan con la hipótesis de un posible cortocircuito o desperfecto eléctrico en el interior del depósito.

El Ministerio de Seguridad porteño informó que el fuego fue controlado pasadas las 10:30, mientras los peritos de bomberos realizaban las últimas inspecciones para determinar el origen del siniestro y evaluar los daños estructurales en el galpón y en los edificios aledaños.

