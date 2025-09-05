Un barrio surfero en el lugar de moda en la costa, el nuevo desafío del argentino que llevó al surf a los Juegos Olímpicos Fernando Aguerre y el nuevo sueño en Chapadmalal: contagiar su estilo de vida en un lugar distinto, sustentable, con el cuidado por la Naturaleza y el amor por el mar y la playa. Su esencia hecha barrio. Por Julián Mozo







Ya se terminó el acceso principal al barrio.

“Lo que hice toda mi vida fue crear comunidades y ésta es la última creación”. Parado al lado de unos de los pinos del nuevo barrio, que el paisajista Carlos Thays le dijo “tienen olor a mar, a agua salada”, Fernando Aguerre reflexiona sobre el nuevo desafío en su vida. Y hace una comparación con los otros que enfrentó, desde aquel primer torneo de surf que organizó hace 46 años. Pero este marplatense no se detiene, aunque ya haya cumplido los 66. No importa que antes haya creado una marca mundial (Reef) o pudiera lograr lo imposible, como fue incluir a su amado deporte en los Juegos Olímpico… Su esencia es hacer. Y por eso, feliz, sigue, con la misma energía e ilusión de toda su vida.

foto4 Pasaron 26 años desde aquella mañana de 1999, cuando en compañía de su hermano Santiago, Fernando iba a surfear por la ruta interbalnearia N° 11 que une Mar del Plata con Miramar. De repente, ambos, vieron que alguien estaba subiendo un cartel de “se vende” a un campo. Era en el bosque que vieron crecer de chicos. Un impulso hizo que se detuvieran y preguntaran… A la vuelta, sin pensarlo tanto, terminaron señando el terreno, 100 hectáreas en el extremo norte de Chapadmalal.

“Pasó igual que con el surf olímpico: todos me dijeron que estaba loco, que con ese dinero me compraba una manzana en el barrio Los Troncos en Mar del Plata. En aquella época era una zona a la que muy pocos iba. No había casi nada, pero seguramente por eso nos atraía… Nosotros siempre buscamos el paraíso en otros lugares, como puede ser Hawai, Tahití o California, pero aquel día me di cuenta que estaba acá, en Chapa”, recuerda hoy.

foto1 De a poco, ambos se construyeron sus casas de vacaciones. Claro, en esa época, ambos vivían en su California adoptiva y sólo pasaban semanas en su Mar del Plata natal. Unos años después Fernando decidió afincarse nuevamente en su ciudad, luego de 35 años yendo y viniendo, y fue durante la pandemia cuando le cayó la ficha. “Todos me decían ‘qué suerte tenés de pasarla en un lugar así, déjame poner una casa rodante, vendeme un lote’. Y ahí me apareció la visión, de poder compartirlo con otra gente que tuviera los mismos valores, estilo de vida… El mar, el campo, cerca de Mar del Plata. De chico, pasábamos bastante tiempo en un campo que mi padre tenía en Rauch y quería repetir ese estilo de vida, pero ahora cerca de las olas”, cuenta.

Así arrancó la idea de armar un nuevo barrio, distinto, con otra impronta, que llamaría, como no podía ser de otra manera, Olas de Chapadmalal. Armó un grupo de especialistas para empezar a trabajar con “algunas intenciones que teníamos claras y no era negociables, que se apoyaban en no construir arrasando sino pidiendo permiso a la naturaleza. El bosque en esa tierra fue plantado en 1948 por la familia Bemberg, con cerca de 6.000 árboles, a los que hay que sumar otros 6.000 que plantaron los hermanos Aguerre en los últimos 20 años.