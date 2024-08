Imputaron al presidente de la Línea 512 por la muerte del joven en Florencio Varela

El mal estado de la unidad de la línea 500 fue el desencadenante del siniestro fatal Así se encontraba el colectivo del cual se cayó el joven. Infosur

Desde aquel viernes los choferes realizan un paro y se movilizan hasta la terminal de la empresa para reclamar por las malas condiciones de las unidades, pero todavía no recibieron respuestas.

"Esto pasó siempre, no es de ahora, fue toda la vida lo mismo. Los varelenses viajan de esta manera todos los días. Yo no digo que se cierre la empresa porque hay muchos trabajadores, pero que cambien las unidades, esas ya no pueden estar más", reclamó Cecilia, la madre del joven, en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

"El chofer se da cuenta que los de atrás no pagaron y les dice que se bajen o no sale, ahí empezó el problema. Algunos se bajaron y el chofer cerró la puerta, pero no quería salir así porque estaba recontra cargado el colectivo", agregó, y remarcó que "el chofer no tiene nada que ver con lo que pasó".

Cecilia coincidió en que "el chofer no quería salir y el inspector lo obligó". "La chica que iba con él, un montón de gente que iba en el colectivo, todos me dieron el mismo relato. El chofer le dijo al inspector que si pasaba una desgracia iba a ser culpa de él, y la desgracia pasó a una cuadra, donde murió mi hijo", sostuvo.

Embed - TRÁGICO ACCIDENTE en FLORENCIO VARELA: HABLAN los PADRES de la VÍCTIMA

Con respecto al Municipio de Florencio Varela, las autoridades indicaron que asisten a la familia de Mieres: "Ante el suceso de público conocimiento, la Comuna proporciona la asistencia multidisciplinaria que el hecho requiere".

Asimismo, el comunicado oficial resalta que "representantes del Ejecutivo varelense están en contacto permanente con allegados a la persona fallecida mediante agentes especializados con el objetivo de colaborar en las actuaciones legales del caso".

Por último, y con respecto a los colectivos en cuestión, se indicó que "el cuerpo de fiscalización tanto de la Dirección General de Control de Tráfico como de la Dirección de Transporte efectúa una nueva revisión con la misión de verificar el estado del parque automotor de la firma tras la inspección del 14 de mayo de 2024".