Impactante video: un vecino pateó a un perro y golpeó a su paseadora tras pedirle que recoja la caca de la vereda

Paula la protagonista de la historia explicó como se desencadenó el episodio. "Su perro estaba suelto e hizo caca, yo estaba en la plaza con los míos, allí le digo si puede por favor levantar la caca y le ofrezco una bolsa, a lo que me responde 'que me meta en mis asuntos'. Al ratito baja una vecina también que le pide lo mismo, porque ya acá él me estaba amenazando que me iba a denunciar porque mi perro es agresivo", explicó la paseadora a C5N.