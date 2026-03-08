Un conductor murió tras sufrir un infarto y provocar un choque múltiple en Almagro Ocurrió el sábado por la noche en Sánchez de Bustamante y Lavalle. La víctima tenía 57 años. Hubo otros dos vehículos afectados. Por + Seguir en







Personal del SAME intentó reanimar al hombre, que murió después en el hospital Ramos Mejía.

Un hombre de 57 años falleció el sábado por la noche en el barrio porteño de Almagro tras sufrir un infarto mientras manejaba. El incidente se produjo cerca de las 23.50 en el cruce de las calles Sánchez de Bustamante y Lavalle.

El conductor circulaba en un Peugeot 207 por la calle Lavalle cuando perdió el control del vehículo de forma repentina. El coche subió a la vereda e impactó contra una Peugeot Partner, la cual giró sobre su propio eje hasta chocar con un Suzuki Fun estacionado en la zona.

Personal del SAME arribó al lugar minutos después del choque para asistir a los involucrados. Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en la vía pública al automovilista, quien se encontraba en estado crítico al momento del rescate.

El paciente ingresó de urgencia al Hospital Ramos Mejía con un cuadro de extrema gravedad. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por salvar su vida, el hombre murió poco tiempo después con un diagnóstico de "politraumatismos múltiples y paro cardiorespiratorio".

Por su parte, los ocupantes de la Peugeot Partner sufrieron lesiones leves a raíz del fuerte impacto. Ambos recibieron atención médica en el mismo centro de salud, donde los profesionales les diagnosticaron latigazo cervical y confirmaron que se encontraban fuera de peligro.