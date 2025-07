Imágenes sensibles: un joven se fracturó las dos piernas levantando pesas

Debido a las graves lesiones, debió ser sometido a una cirugía y aún no puede apoyar los pies en el suelo. Los médicos indicaron que no podrá caminar normalmente durante al menos tres meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RamosJorge69/status/1943756043474932112&partner=&hide_thread=false Un joven brasileño identificado como Luis Pasetti sufrió fracturas en ambas piernas y la dislocación de su pie derecho al intentar hacer sentadillas cargando 140 kilos, según informó el medio O Globo. pic.twitter.com/9BI3fVHONu — Jorge Ramos Pérez (@RamosJorge69) July 11, 2025

Cómo ocurrió el accidente

El joven había comenzado a grabar un video con su celular para documentar su ejercicio, pero terminó capturando el momento exacto en que la pesa lo venció, doblando sus piernas y dejándolo tendido en el suelo con sus piernas quebradas y su pie luxado.

Luis aclaró que el accidente no fue causado por un fallo de la máquina, sino por un error propio. Él pensó que había asegurado el aparato al terminar el ejercicio, pero no lo había hecho y al relajar las piernas, el peso lo empujó hacia abajo.

“Llevaba 70 kg de cada lado, intentando controlar el descenso y bajarlo todo lo que podía. En la última repetición, sentí que no podía más e intenté bloquear la barra, pero no lo conseguí. No sé por qué no pude, quizá fue por el cansancio”, concluyó en diálogo con O Globo.