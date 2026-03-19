Horror en Exaltación de la Cruz: mataron a una jubilada y su nieto es el principal sospechoso Carmen tenía 76 años y fue encontrada muerta con golpes y puñaladas en su domicilio. El implicado padece consumo problemático y no sería la primera vez que actúa de manera violenta, según testigos. Por + Seguir en







La jublada tenía 76 años. Redes sociales

Una jubilada de 76 años fue hallada muerta en su domicilio en Exaltación de la Cruz con golpes y puñaladas. El principal sospechoso del crimen es su nieto, quien padece consumo problemático y ya tuvo actitudes violentas con distintas personas en otras oportunidades. Se realiza una investigación.

Como la mujer llama da Carmen Fermina Bogarín vivía a metros de la UFI N°6 y, como salía a barrer la vereda a diario acompañada de sus perros, siempre saludaba a los oficiales. Como pasaron varios días sin verla, los empleados del Ministerio Público Fiscal llegaron al lugar para ver qué pasaba y se encontraron la escena.

El cuerpo de Carmen fue hallado el 10 de marzo en su vivienda, ubicada en la calle Alem al 400, por efectivos de la Comisaría de Exaltación de la Cruz. Según informaron fuentes del caso, la autopsia estableció que fue asesinada mediante puñaladas en el cuello, que le provocaron la lesión de una arteria. Además, presentaba un golpe en la frente, fractura de maxilar y lesiones en la zona genital. El informe forense indicó que la muerte se había producido unas 12 horas antes del hallazgo. El apuntado mayor del crimen es su nieto de 17 años

Los peritos que intervinieron en la escena del crimen encontraron en el patio de la vivienda un cuchillo con la hoja doblada y manchas de sangre. También hallaron, en el techo, el pantalón y la ropa interior de la víctima. Sin embargo, no se registraron accesos forzados: todas las aberturas estaban cerradas desde el interior y las llaves se encontraban dentro de la casa.

Domicilio Carmen Redes sociales El asesinato de Carmen está siendo investigado por el fiscal Gustavo Ancurio, perteneciente al fuero de responsabilidad juvenil de Campana, bajo la carátula de homicidio. En las últimas horas, se ordenaron allanamientos y también la extracción de sangre del principal sospechoso, con el objetivo de confirmar o descartar distintas líneas de investigación.

“Se veía salir al adolescente con un morral de la casa de su abuela a la hora que dijo que estaba trabajando y con la misma ropa que usó ese día”, destacaron las fuentes del caso, que además sospechan que en ese morral llevaba la notebook y la billetera negra que faltaban de la vivienda de Carmen. Por este motivo, los investigadores entrevistaron a las compañeras de trabajo del sospechoso en una casa de comidas de la zona: “Contaron que fue a trabajar, pero que dijo que le dolía la espalda y cuando se levantó la remera tenía lesiones como rasguños, también en el pecho y la cara”, detallaron. Asimismo, agregaron: “Incluso, le sacaron una foto para mostrarle cómo tenía la espalda y esa imagen está en la causa: tiene similitud a raspaduras o rasguños, posiblemente compatibles con acciones de defensa de la víctima”.