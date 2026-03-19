19 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Horror en Exaltación de la Cruz: mataron a una jubilada y su nieto es el principal sospechoso

Carmen tenía 76 años y fue encontrada muerta con golpes y puñaladas en su domicilio. El implicado padece consumo problemático y no sería la primera vez que actúa de manera violenta, según testigos.

Por

La jublada tenía 76 años.

Redes sociales

Una jubilada de 76 años fue hallada muerta en su domicilio en Exaltación de la Cruz con golpes y puñaladas. El principal sospechoso del crimen es su nieto, quien padece consumo problemático y ya tuvo actitudes violentas con distintas personas en otras oportunidades. Se realiza una investigación.

Te puede interesar:

La primera imagen de Esmeralda con su familia tras haber sido hallada en La Falda

Como la mujer llama da Carmen Fermina Bogarín vivía a metros de la UFI N°6 y, como salía a barrer la vereda a diario acompañada de sus perros, siempre saludaba a los oficiales. Como pasaron varios días sin verla, los empleados del Ministerio Público Fiscal llegaron al lugar para ver qué pasaba y se encontraron la escena.

El cuerpo de Carmen fue hallado el 10 de marzo en su vivienda, ubicada en la calle Alem al 400, por efectivos de la Comisaría de Exaltación de la Cruz. Según informaron fuentes del caso, la autopsia estableció que fue asesinada mediante puñaladas en el cuello, que le provocaron la lesión de una arteria. Además, presentaba un golpe en la frente, fractura de maxilar y lesiones en la zona genital. El informe forense indicó que la muerte se había producido unas 12 horas antes del hallazgo. El apuntado mayor del crimen es su nieto de 17 años

Los peritos que intervinieron en la escena del crimen encontraron en el patio de la vivienda un cuchillo con la hoja doblada y manchas de sangre. También hallaron, en el techo, el pantalón y la ropa interior de la víctima. Sin embargo, no se registraron accesos forzados: todas las aberturas estaban cerradas desde el interior y las llaves se encontraban dentro de la casa.

Domicilio Carmen

El asesinato de Carmen está siendo investigado por el fiscal Gustavo Ancurio, perteneciente al fuero de responsabilidad juvenil de Campana, bajo la carátula de homicidio. En las últimas horas, se ordenaron allanamientos y también la extracción de sangre del principal sospechoso, con el objetivo de confirmar o descartar distintas líneas de investigación.

“Se veía salir al adolescente con un morral de la casa de su abuela a la hora que dijo que estaba trabajando y con la misma ropa que usó ese día”, destacaron las fuentes del caso, que además sospechan que en ese morral llevaba la notebook y la billetera negra que faltaban de la vivienda de Carmen.

Por este motivo, los investigadores entrevistaron a las compañeras de trabajo del sospechoso en una casa de comidas de la zona: “Contaron que fue a trabajar, pero que dijo que le dolía la espalda y cuando se levantó la remera tenía lesiones como rasguños, también en el pecho y la cara”, detallaron.

Asimismo, agregaron: “Incluso, le sacaron una foto para mostrarle cómo tenía la espalda y esa imagen está en la causa: tiene similitud a raspaduras o rasguños, posiblemente compatibles con acciones de defensa de la víctima”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El abuelo y la tía confirmaron la noticia.

Esmeralda apareció con vida: la familia confirmó que está en La Falda

La niña está en La Falda.

Caso Esmeralda López: cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores

Esmeralda López había desaparecido el miércoles por la tarde.

Esmeralda López fue hallada con vida en La Falda

El estafador usó un monopatín eléctrico para huir del lugar.

Otro "cuento del tío": le robó u$s400.000 a una jubilada y escapó en monopatín

Detuvieron a dos sospechosos por el crimen de Caballito.

Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del docente en Caballito

play

Ataque sicario en San Isidro: mataron a una mujer por un ajuste de cuentas tras la venta de un auto

Rating Cero

Val Kilmer había fijado a Nuevo México como su hogar durante los últimos años de su vida. 

La IA "revive" a Val Kilmer como protagonista de una nueva película

Con la música no, sentenció Catriel en la casa de Gran Hermano contra Tini Stoessel y Emilia Mernes

Catriel y Paco Amoroso estuvieron en Gran Hermano y se metieron en la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes

GranHermano anuló todas las nominaciones por complot y sancionó a toda lacasa.

La decisión sin precedentes de Gran Hermano con los participantes: qué pasó

El superhéroe de Marvel regresa con todo para una nueva película.

Marvel reveló la primera imagen de Spider-Man: Brand New Day y causó furor: cómo es

Estrenada originalmente en 2008, la película volvió a ganar terreno en streaming.
play

Para ver en pareja: de qué se trata 27 bodas, la película romántica que está en Netflix y es de lo más visto

Disponible en Netflix, se convierte en una propuesta ideal para quienes buscan inspiración en relatos basados en hechos reales
play

Esta película de un histórico boxeador llegó a Netflix y es de lo más visto: de quién se trata

últimas noticias

El consumo de carne vacuna en Argentina tocó su mínimo histórico. 

El consumo de carne vacuna volvió a caer en febrero y alcanzó su nivel más bajo en 20 años

Hace 11 minutos
El jefe de Gabinete quedó en el centro de la escena.

Adorni y el viaje a Punta del Este: Un juez ya ordenó reconstruir el circuito del dinero para costear el vuelo privado

Hace 12 minutos
Agustín Pichot lideró a Los Pumas al histórico tercer puesto en el Mundial de Rugby 2007.

Agustín Pichot, optimista sobre el Mundial de Rugby 2035 en Argentina: "Si no hubiera chance no nos habríamos presentado"

Hace 17 minutos
play

La primera imagen de Esmeralda con su familia tras haber sido hallada en La Falda

Hace 21 minutos
Val Kilmer había fijado a Nuevo México como su hogar durante los últimos años de su vida. 

La IA "revive" a Val Kilmer como protagonista de una nueva película

Hace 27 minutos