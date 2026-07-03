Hito en la UBA: nació el primer cerdo clonado de América Latina para trasplantes

A través de una sofisticada técnica de edición génica y clonación, el proyecto público-privado logró el primer "triple knockout" de la región. El nacimiento de este lechón abre el camino para los xenotrasplantes en Argentina, donde más de 7.000 personas esperan un donante.

Este logro es fruto de un consorcio científico estratégico de la UBA junto al Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM y la startup CrofaBiotech . Se trata de un hito histórico al gestar un clon porcino con tres modificaciones genéticas adaptadas para burlar las defensas humanas , un paso crucial para el trasplante de órganos. Es el primero en Latinoamérica y tercero del mundo en alcanzar el "triple knockout".

Ola polar en Argentina: llegó el día más frío del año y se espera el regreso de lluvias para el fin de semana

En el mes de abril nació, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, el primer cerdo clonado de América Latina , este desarrollo se logró mediante una sofisticada técnica de edición génica y una refinada intervención quirúrgica de transferencia embrionaria, los investigadores buscan superar las barreras del sistema inmune humano y ofrecer una alternativa viable ante la profunda escasez mundial de órganos.

Según el INCUCAI, el organismo de trasplantes del país, más de 7 mil personas necesitan un trasplante en forma urgente en Argentina , y solo hay disponibles nueve donantes por cada millón de habitantes. En lo que va de 2026, se realizaron alrededor de 900 trasplantes.

Ante esta realidad, la necesidad de órganos es mucha, y por ello la búsqueda de alternativas como el xenotrasplante, que consiste en trasplantar células o tejidos animales a un ser humano. El cerdo es el candidato más elegido, por ahora en etapas de investigación, porque tiene una anatomía y fisiología similares a las del ser humano, aparte de que tienen una reproducción rápida.

El gran desafío está en que el cuerpo humano acepte el órgano de otro animal y no lo destruya en minutos por considerarlo un invasor. Esto se logra con técnicas como la utilizada por el el equipo de la UNSAM, liderado por Adrián Mutto, que logró un clon generado a partir de células modificadas en las que desactivaron tres genes, algo que en la jerga científica se conoce como “triple knockout”.

Son tres de los genes responsables de provocar esa respuesta inmune agresiva que termina destruyendo al órgano ajeno. El equipo de la Facultad de Veterinaria de la UBA se encargó de llevar a ese clon desde la inseminación hasta el nacimiento de un primer lechón, que es el primer caso documentado fuera de Estados Unidos y China. Ya tienen dos cerdas preñadas más a su cuidado, y el plan son cinco clones más para fines de junio.

Del laboratorio al quirófano: el rol de la UBA

Mientras que los laboratorios de la UNSAM se encargaron de la etapa de clonación molecular y edición de los embriones, el equipo de la UBA asumió la responsabilidad de preparar, intervenir y mantener a la cerda receptora, constituyendo el eslabón de inicio y cierre del proyecto. Lo hicieron a través de una técnica quirúrgica poco invasiva, mediante la cual implantaron 120 embriones editados genéticamente.

“Somos los responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, es decir, somos el eslabón final del proyecto, pero también el inicio de la etapa de crianza de los lechones", contó Marcelo Acerbo, veterinario especialista en reproducción porcina, profesor de la facultad de Veterinaria de la UBA, y responsable de inducir y sincronizar el celo de la cerda para determinar el momento óptimo para la implantación de los embriones clonados.

Una ingeniería reproductiva refinada

Actualmente, el equipo cuenta con dos cerdas preñadas con nuevos clones en pleno desarrollo. El paso siguiente del proyecto será ir agregando más genes modificados, lo que se conoce como knock-in. El grupo de UNSAM sumará siete genes más para hacer que el órgano del cerdo sea más compatible con el organismo humano receptor, como ya se ha logrado en casos de Estados Unidos.

“Esto incluirá el bloqueo de hormonas de crecimiento para moldear y adaptar el tamaño del hígado o el corazón porcino, que en animales adultos de más de 200 kilos excede la capacidad del cuerpo humano, asegurando que los órganos sean completamente funcionales”, explicó Acerbo.

El nacimiento de este primer lechón es tan sólo el inicio de un camino que va a llevar varios años. Llegado el caso será el INCUCAI el que certifique que los órganos de origen porcino no desencadenan rechazo, mediante estudios preclínicos, antes de iniciar pruebas con humanos.

Si bien el uso de animales para trasplantes genera debates éticos, lo cierto es que la medicina humana necesita urgente de una fuente de órganos para evitar la muerte de decenas de miles de pacientes en espera. Actualmente, apenas se cubre un 10% de la demanda mundial, según indica la Organización Mundial de la Salud. Los xenotrasplantes no sólo salvarían miles de vidas, sino que le darían mejor calidad de vida a quienes, de otra manera, podrían pasar años en lista de espera.

Es por ello que este logro en colaboración entre diferentes instituciones y universidades públicas es un hito científico que sitúa a la Argentina en un selecto grupo global en medicina regenerativa. A nivel presupuestario, el proyecto afronta desafíos significativos ante la ausencia actual de financiamiento estatal para la escala comercial, lo que motivó a los investigadores de la UNSAM a estructurar una empresa de base tecnológica para captar inversiones privadas.