Trágica noticia: murió una reconocida actriz argentina mientras estaba en Brasil Hay un profundo dolor en el ambiente artístico nacional tras la partida de una histórica figura de la escena cinematográfica, teatral y televisiva. Agregar C5N en









Una reconocida actriz falleció a los 97 años.

El mundo del espectáculo se vistió de luto este jueves por la noche tras confirmarse la triste partida de Susana Freyre. La artista falleció a los 97 años en la ciudad de San Pablo, Brasil, según lo informado a través de un emotivo y respetuoso comunicado oficial emitido por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, el cual generó una enorme conmoción entre sus colegas y seguidores.

Nacida en la ciudad de Rosario el 5 de septiembre de 1929 bajo la identidad de Susana Guenola Zubiri, la intérprete construyó una impresionante trayectoria que dejó una huella imborrable. A lo largo de décadas, su talento brilló con luz propia en la pantalla grande, los escenarios teatrales y las producciones televisivas, convirtiéndose en una de las figuras más respetadas y queridas del ambiente artístico local.

Su carisma y capacidad interpretativa no tardaron en cruzar las fronteras, permitiéndole consolidar una destacada proyección internacional con importantes trabajos en México, Venezuela y Brasil. Uno de los hitos más memorables de su carrera se produjo en 1964, cuando se alzó con el prestigioso Premio Cóndor de Plata a la Mejor Actriz gracias a su emblemática e inolvidable labor en la película Paula cautiva.

Dentro de su filmografía y presencia escénica sobresalen títulos de gran impacto popular y crítico en el cine como El canto del cisne, Mis amores en Río, Primero yo y La flor de la mafia. En tanto, sobre las tablas locales supo engalanar recordadas piezas teatrales como Así es la vida, El profesor, Gigí y El hombre de mundo, esta última presentada en el histórico Teatro Nacional Cervantes en compañía de grandes referentes como Esteban Serrador y Rosa Rosen.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices por la muerte de Susana Freyre La Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un profundo mensaje para manifestar su dolor ante la partida de una de las grandes leyendas de la escena nacional. Desde el sindicato compartieron unas sentidas palabras para homenajear a la querida intérprete tras confirmarse su deceso en el exterior. “Despedimos a la actriz Susana Freyre, quien falleció en São Paulo, Brasil. Dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión, consolidándose como una de las artistas más reconocidas de su generación“, expresaron con profundo respeto.