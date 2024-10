Hallaron muerta a una adolescente de 16 años en González Catán: la familia pide que se investigue un femicidio

El viernes se reportó el hallazgo de un cuerpo en un baldío a un costado de la ruta 3, en el barrio del Kilómetro 34. Se trataba de Mía. La fiscalía ordenó una autopsia para conocer detalles sobre la muerte.

Diario Conurbano recogió el relato que la madre de la víctima, Lorena Zapata, dio a los investigadores acerca de la depresión que atravesaba su hija luego de que un vecino intentara abusarla sexualmente hace tres meses. Esto llevó a que se planteara la hipótesis de un suicidio, pero la familia insiste en que se trató de un femicidio.

Embed

"Estuvimos buscándola por todos lados, nadie sabía nada", contó la mujer, al repasar los angustiantes días de no saber dónde se encontraba su hija.

“Hoy me llama un vecino porque la Policía no fue capaz de llamarme diciendo que mi hija estaba muerta”, expresó en diálogo con El Bonaerense, para después recriminar que “estuvieron horas y horas para decirme quién era y nunca me decían". Además, indicó que solo le habían mostrado una foto de un tatuaje que tenía la joven y luego le permitieron ingresar a la morgue para reconocer el cuerpo.

De esta manera, la mamá de la joven señaló a un vecino de la zona como el presunto responsable del crimen, debido a que aseguró que hay testigos que habrían ubicado al sospechoso, junto a otros dos hombres, en el lugar donde se cometió el crimen. "La Justicia jamás hace nada, pero yo voy a estar hasta lo último para que paguen por mi hija", aseguró.

Por el momento, no hay ninguna persona detenida por el caso y los investigadores aún estarían a la espera de conocer los resultados de la autopsia. A simple vista, los peritos habrían destacado que la adolescente contaba con signos de ahorcamiento, pero no trascendieron otros detalles sobre la escena.