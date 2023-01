Hallaron el video del momento de la muerte de Milagros, la nena fallecida por un reto de TikTok

El celular de la chica había sido secuestrado por la Justicia, que en un primer momento no confirmó ni descartó la posibilidad del reto viral. La principal hipótesis apunta a un suicidio sin responsabilidad penal alguna, pese a que la familia apunta a que pudo haber sido incentivada a ahorcarse como parte de un desafío.

"Por lo que sabemos, le mandaron un enlace los compañeros de la escuela. Ella lo abrió y entró en una videollamada grupal", expresó su tía, Laura Luque, en declaraciones radiales. De esta forma, su muerte habría sido transmitida y vista por el resto de sus compañeros.

La mujer explicó que su sobrina "pudo zafar la soga en el primero y en el segundo, pero en el tercero no, ella no se pudo quitar la soga. A mí no me lo dicen, se lo dicen creo que al papá y el papá se lo comenta a mi hermana". "Seguimos sin entender por qué lo hizo", añadió.

Qué es el "blackout challenge", el peligroso reto viral de TikTok

Las sospechas apuntan a que la muerte de la niña se habría producido en el marco del desafío denominado como "blackout challenge", que consiste en aguantar la respiración durante el máximo tiempo posible.

El principal objetivo tiene que ver con desmayarse a raíz de la falta de aire, para que luego, quienes acepten el desafío, cuenten sus sensaciones en TikTok.

Este reto viral no es nuevo y ya se cobró decenas de vidas en los últimos años. Uno de los casos más resonantes ocurrió en Estados Unidos y tuvo como víctima a Nylah Anderson, de 10 años. Su madre, Tawainna Anderson, presentó una demanda por homicidio culposo contra TikTok.

La mujer alegó que la plataforma es tremendamente irresponsable y, en última instancia, actúa en forma negligente al permitir que esos videos proliferen. "Trágicamente, Nylah Anderson es solo la última en una lista creciente de niños asesinados como resultado de la aplicación y el algoritmo de los demandados de TikTok", planteó en la demanda.