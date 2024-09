Hackearon el sistema de socios de Racing y hay preocupación en los hinchas.

⚠️ ¡ATENCIÓN!



Informa @soyEmilseGarzon que #RACING sufrió un ciberataque y que se filtraron datos de los socios. Desde el club no han comunicado nada.



Se aconseja: cambio de contraseñas, no atender numeros desconocidos, no hacer click en enlaces que caen al mail o whatsapp. https://t.co/hHhQ8u4yYO pic.twitter.com/VadvRqusyt