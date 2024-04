Habló la mujer que descubrió que su pareja le robaba a sus padres: "No sé a dónde fue a parar el dinero"

En diálogo con De Una , por C5N , la mujer llamada Patricia indicó que tras el robo, que fue de más de u$s5.000: "Estoy bastante defraudada. No tenía sospechas con respecto a mi pareja. No se recuperó nada de lo que robó. Esto se venía haciendo de forma sistemática y a diario. Este dinero no sé a dónde fue a parar".

En tanto, manifestó el motivo por el cual se instalaron cámaras de seguridad en la casa de sus padres. "Fue porque ellos son personas muy adultas y mi papá está enfermo, a raíz de un ACV quedó totalmente inmovilizado. Tenemos enfermeras en la casa de ellos. Yo pensé que la que había robado era la enfermera. Es un giro total que se dio, nunca me imaginé una cosa así", expresó.

En tal sentido, afirmó que no se comunicó con su pareja tras el hecho: "Mi pareja no sabía que puse la cámara, no habíamos tenido el tiempo de poder charlar de esto, sólo sabíamos mi mamá y yo. Con él no hablé todavía".

Por último, señaló los pasos que dio para denunciar lo ocurrido. "Hablé con mi abogada y el lunes radiqué la denuncia y pedí una exclusión de domicilio y la prohibición de acercamiento para evitar cualquier tipo de explicación innecesaria. Él trabaja, es jubilado. Tiene su entrada. Nunca vi ningún movimiento de dinero extra. Vivíamos en pareja desde hacía cuatro años", contó.