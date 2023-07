Habló el abogado del barra que amenazó al empresario descuartizado: "El que lo mató difundió los audios"

"Cuando el caso tomó repercusión Iglesias me llamó, tuvimos una reunión y decidimos gestionar para presentarnos ante la fiscalía y la DDI. Fuimos instantáneamente para que los investigadores no piensen que Gustavo ni su hijo Nazareno estaban preparando coartadas ", relató. "Ellos se conocieron hace 8 años en el rubro de la compraventa de automotores de alta gama. Fernando era un tipo super confiable, tenía crédito en todos lados ", describió.

Sin embargo, "en 2020, Fernando empezó con algunas conductas que no eran las habituales, se involucró en el juego, en las operaciones bursátiles. Migró del rubro automotor a las inversiones y empezó a tomar deuda. Pedía plata para invertirla en las cripto, más que nada".

"A Gustavo Iglesias le pidió plata prestada a cambio de un interés. Le pagó durante algunos meses ese interés y en junio de 2022 Fernando de un día para el otro desapareció, cambió sus teléfonos. Dejó un tendal", definió González.

Respecto a los audios, el defensor intentó hacer una lectura fuera del escenario actual. "Fernando lo citaba en una esquina y él no iba. Los audios son fuertes pero en el contexto de hoy. Si los escucháramos sin Fernando muerto no nos parecería lo que nos parece hoy. Son fuertes, son desagradables. De los audios surge que Gustavo tenía la dirección exacta de Gustavo pero no lo iba a buscar. Justamente lo que quería Gustavo era cobrar. Si él se agarraba a trompadas con Fernando, no cobraba nunca más", explicó.

Sobre la macabra forma de la disposición del cadáver, el abogado consideró: "Creo que hicieron lo que hicieron con el cuerpo para moverlo mejor, era un chico corpulento. Es horrible, pero si no, ¿cómo lo trasladan?"

"La mecánica encierra también dar un mensaje. Hay muchas cosas llamativas: el perro, la valija, la chica dueña de la valija. Esto fue planeado y habla de un submundo muy pesado", señaló.

Sobre la posible autoría del crimen, González sostuvo que "el que mató a Fernando y se quedó con su celular difundió los audios". "Es una maniobra hábil a nivel distractivo. Gustavo tiene 50 años y nunca pisó una comisaría. En el audio dice 'ya sé que me estás grabando, yo soy Gustavo Iglesias', le da el DNI. ¿Va a ir a hacer lo que dijo y sabe que lo grabaron?", expresó.

La espeluznante amenaza contra el empresario descuartizado: "Te voy a sacar los ojos con los dedos y me los voy a comer"

Las ESCALOFRIANTES AMENAZAS al EMPRESARIO DESCUARTIZADO

Siguen saliendo a la luz escalofriantes amenazas recibidas por Fernando Pérez Algaba, el empresario asesinado y descuartizado hallado en una valija en Ingeniero Budge. Se dio a conocer una conversación mantenida entre él y Gustavo Iglesias, presunto barrabrava de Boca, quien le asegura que "le queda poquito" y le asegura: "Te voy a sacar los ojos con los dedos y me los voy a comer".

A comienzos de 2023, el influencer llegó al país. Poco después, el 13 de febrero, fue denunciado por dos empresarios por haber amenazado con dispararles. En ese contexto, se dio una violenta conversación con Iglesias, que Pérez Algaba se encargó de grabar.

"Tranquilo que te queda poquito. No saques pasaje porque no podés salir más del país. Tenés tres denuncias, dos por estafa y una por tentativa de homicidio", le advertía Iglesias, pero no conseguía que Pérez Algaba mostrara temor. "Entonces el viernes me voy a enterar cuando me vaya, en el aeropuerto", respondía, con indiferencia.

Luego, la violencia del diálogo comienza a escalar. "Bobo, te voy a sacar los ojos con los dedos y me los voy a comer, tonto. Salame, gato, gordo, ortiba", aseguró Iglesias. "Vos en otra vida fuiste policía", acusó, y luego se corrigió: "No, no fuiste policía; fuiste buchón".

"Ese es Nahuel, eh, ojo, porque está al lado tuyo", replicó la víctima, en referencia a un joven con quien también había intercambiado amenazas. "Matame, amigo, ¿qué querés que te diga?", planteó.

"¿Vos me creés, logi a mí? Si te mato, te hago un favor, bobo, se te acaban todos los problemas. Aparte lo pude haber hecho 70 veces si te tuve regalado, boludo, te tuve a dos minutos mío. No, lo que yo quiero es que quedes como Scioli, pero con los dos brazos, así vas a quedar", subrayó Iglesias, y lo acusó de "traidor".

"Ah, porque yo tengo que cuidar mi salud y apago mi teléfono un mes, te traicioné. ¿Vos qué te pensás, que no estoy tomando 200 pastillas? ¿Que no tengo problemas?", concluyó Pérez Algaba.