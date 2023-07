Gremios rechazan la iniciativa del gobierno porteño de pagarle bono a docentes que no adhirieron a los paros

Gremios rechazan la iniciativa del gobierno porteño de pagarle bono a docentes que no hicieron paro

Gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron la propuesta del gobierno porteño de pagarle un bono a los trabajadores que no hicieron paro que será financiado con la plata que se les descontó a aquellos que sí adhirieron a alguna medida de fuerza en el 2023.

En el texto, aseguraron con esta medida, el jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, "nuevamente intenta dividir a la docencia y debilitar el reclamo colectivo".

"Nuevamente va a fracasar. El jefe de gobierno supone que todo se compra y se vende, pero la solidaridad, la organización y la lucha docente no se negocia", remarcaron desde UTE.

En tanto, el secretario gremial de Ademys, Jorge Adaro, señaló que la iniciativa del gobierno porteño "forma parte de una miserabilidad política" y aseguró que "no van a romper la unidad de la docencia en la lucha".

"Las maestras no salen a hacer medidas de fuerza porque tienen ganas, hay una situación salarial que hace que haya que salir", aseguró Adaro en declaraciones a FM La Patriada.

Además anunció que Ademys realizará una asamblea este miércoles a las 17:30 para definir un plan de lucha por "salario y condiciones dignas, aumentos del 100 por ciento por cargo, indexación por inflación", entre otros reclamos.

"Acuña esta acostumbrada a comunicar en base a mentiras o parcialidades", sostuvo Adaro y señaló que para cobrar el bono, el docente "no solo no tiene que haber parado, sino que no tiene que haber faltado un día desde febrero a esta parte".

"No se puede haber enfermado y en un gremio donde el 85 por ciento son mujeres y las tareas de cuidado siguen recayendo en ellas, tampoco pudo haberse enfermado un niño o niña", completó.