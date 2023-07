Gastón Pauls en El Viaje con Diego Iglesias: "En Nueve Reinas readaptamos la filmación porque se me rompieron las rodillas"

Gastón Pauls en El Viaje con Diego Iglesias: "En Nueve Reinas se me rompieron las rodillas y readaptamos la filmación".

Cuando fue consultado sobre los "maestros" en su vida, destacó la gran figura de sus hijos. "Te encontrás con maestros diariamente. Te tiran una que quizás la procesás hasta tres días después. Mis hijos, en el día a día. Todo lo que creías de una manera, de repente decís 'no, era de esta'. Mi hija con sus devoluciones y mi hijo con observaciones crudísimas, simples, sobre cualquier cosa que vea de mi cuerpo" , expresó en el ciclo de C5N .

En este sentido, Pauls detalló que se siente cómodo con su faceta paternal y reflexionó: "Me llevo muy bien con la paternidad, es el rol más hermoso. Soy un padre presente, que era un desafío para mí. Hubo etapas en las que estuve ausente de mí, no estaba conmigo. Estaba más para gustar y significar algo para alguien, como para un productor o mis viejos".

Por otro lado, sobre su rol artístico, el actor haló sobre la reconocida película Nueve Reinas y reveló un detalle desconocido hasta el momento: "Estuve hace poco en Puerto Madero al frente de un hotel donde grabamos Nueve Reinas. Justo ahí se me rompieron las rodillas. Tuvimos que readaptar la filmación por mis rodillas. La película es un clásico y la gente me dice 'aguante Nueve Reinas'".

El Viaje Gastón Pauls 11-7-23.png Diego Iglesias y Gastón Pauls.

Incluso, remarcó que Nueve Reinas también tiene presencia internacional: "En 2007 filmé la película Guerrilla, sobre el Che Guevara, en España dirigida por Soderbergh y Benicio del Toro Toro y Mark Damon. Me conocían y sabían los diálogos. Esas cosas tiene Nueva Reinas. Agradezco haber formado parte de ese equipo".

En su repaso por su faceta actoral, recordó sus sensaciones en sus primeros años artísticos: "En mis primeras entrevistas, en La Montaña Rusa, estaba sorprendido con el viento que arrasa cuando un programa tiene 30 puntos de rating, no estás preparado para eso. Al principio contestaba con sorpresa pero a los siete meses contestaba para adentro, no se me entendía lo que quería decir, estaba con miedo".

"La segunda etapa del primer año de Montaña Rusa iba al cine y me sacaban con seguridad. Siempre fui tímido en ese sentido. Después lo pude manejar pero empezaron a pasar otras cosas. Todos tenemos algún tipo de fama pero siempre viene con algunos agregados. Yo quería que me vaya bien y después viene el paquete, lo que pasa es que a veces no sabés lo que está incluido, como el asedio", agregó Pauls sobre la magnitud de la repercusión.

Gastón Pauls Gastón Pauls en El Viaje con Diego Iglesias. C5N

Gastón Pauls sobre su adicción a la cocaína

El actor, durante la emisión del ciclo de entrevistas conducido por Diego Iglesias, recordó cuándo fue la primera oportunidad que consumió cocaína y describió esta sustancia. "La primera vez fue en la puerta del baño de un boliche. No tengo dudas de lo que es la merca. Es una sustancia que te voltea las emociones, la merca es una mentira, te da energías que después te saca. Es el infierno", definió.

En este marco, reconoció un momento que lo marcó en esta adicción: "Fue en enero del 2000 en Mar del Plata. Venía consumiendo desde hace 11 años. En la madrugada después de mi cumpleaños, toda la gente se fue, voy a la cocina y me pregunté '¿qué hago acá? ¿Por qué estoy tomando?’ Y dije 'esto es estar enganchado’. Dejé de consumir en 2007".

Gastón Pauls Gastón Pauls en El Viaje con Diego Iglesias. C5N

En tanto, Pauls rememoró la ayuda que pidió para salir de la adicción. "En medio de una noche y después de cinco noches sin dormir, le pedí a Dios que me ayude a salir de la cocaína y después a Agustina. El 'sólo por hoy’ es el principio básico de los grupos de recuperación. Te dicen que no pienses acá a tantos años, sino a ahora. Se va pasando y sumando horas de libertad y no de esclavitud", explicó.

Por otro lado, admitió la importancia que tiene para su vida su ciclo de entrevistas: "Seres Libres me motiva un montón porque tiene que ver con mi búsqueda".

"Yo ya había hechos programas de entrevistas pero este es otro tipo. Hay que hablar de algo que cuesta más, que es el lado menos luminoso del asunto, como los dolores y enfermedad. Pero hay algo de esa confianza que hay que trato de ponerla al servicio del programa y que la otra persona se sienta bien. El objetivo es que le sirva a alguien", añadió.

La relación de Gastón Pauls con Diego Maradona

El artista, a su vez, marcó su relación con Diego Maradona junto a la familia del astro: "Con Maradona para mí sigo teniendo un vínculo. Los últimos años fue parte de mi familia por un montón de gestos suyos. A Dalma se lo conté en vivo. Maradona me cuidaba cuando se enteró de que yo estaba en recuperación. También Claudia y Gianinna son mi familia".

—¿Cómo describirías el viaje de Gastón Pauls hasta hoy?

—Hubo cimbronazos en determinados momentos. Hace poco estuve en un avión volviendo de Mendoza y el avión se movió un montón. Fue de esos momentos en los que decís 'bueno, acá ya nada depende de mí, creo que ni siquiera del piloto'. Se movía mucho. Ahí dije 'vamos a hacer una rápida evaluación de estos 51 años, por las dudas'. La cabeza te juega en contra, después el avión se estabilizó y siguió. Fui a lugares extrañísimos por laburo. Fui a la Patagonia, la Antártida. Fui al Sahara, también. Lugares del frío y el calor. Eso fue mi vida, en mi vida laboral, sentimental y espiritual también, pero transité todo eso y hoy, con mucho conocimiento de tanto de ese calor del Sahara como el de la semana siguiente a estar en la Antártida con una diferencia de 80 grados, hacen que tengas un panorama y un mapa muy amplio de sensaciones y sentimientos. Ahora no los drogo ni anestesio. Ahora puedo lidiar y hacer algunos malabares con él.