Gastón Pauls recordó un increíble llamado que le hizo Maradona: "Sólo Diego lo podía hacer"

"Atiendo y me dice: 'La concha de tu madre y me putea tres minutos. ¡Vos no entendés, vos no entendés!'", relató el productor de televisión en una entrevista en El Viaje con Diego Iglesias por C5N. Durante la charla, Diego le mandó un mensaje contundente: "En un momento me dice: 'Vos no podés ni pensar en tomar cocaína, nunca más. Mirá... yo puedo no saber cómo patear un tiro libre, pero de cocaína sé'".

Esa comunicación telefónica con Maradona, fue para Pauls fue una metáfora sobre cómo era el astro del fútbol con la gente: "Ese llamado desde algún lugar, preocupándose por lo que estaba sucediendo a miles y miles de kilómetros de distancia, sólo un tipo como Diego lo podía hacer", concluyó.