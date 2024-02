Fortalecen los controles en las estaciones de tren para evitar que los pasajeros salten los molinetes

El móvil de C5N fue a Constitución para preguntarle a los pasajeros como afectan los aumentos del transporte a su bolsillo. "Como aumentó todo a veces no alcanza para el boleto. Yo tomo cuatro colectivos y un tren y no llego. He saltado en alguna oportunidad y ahora si lo puedo hacer lo hago, sino, no llego. No me dan los números. A veces me tengo que privar de un montón de cosas para llegar a fin de mes", manifestó Samuel, un trabajador metalúrgico.

"Hoy estuvieron todo el día controlando pero cuando te roban en los andenes no están. Todo un show no más como lo que está haciendo el Presidente. Yo gasto tres mil pesos por día para venir a laburar. Son como sesenta mil por mes. Gracias a Dios por lo menos tengo trabajo. Ahora tengo que comprar las cosas para la escuela de los chicos y llegamos ahí no más", expresó Pablo, un trabajador que presta servicios en laboratorios.

"La gente que salta los molinetes no lo hace porque les gusta, es increíble lo que está pasando. Hay más controles pero la gente no tiene, no puede, ya no sabemos qué vamos a hacer. Lo que cargaba hoy una sube tengo que cargarla 5 veces. Es un desastre lo que está pasando. Le han mentido a la gente de una manera increíble y ahora tenemos esto. Tengo que limitarme en todo. La carne que comía ya no la puedo comer. Fui al supermercado hoy y tuve que dejar cuatro productos porque cuando fui a pagar no me alcanzó el dinero", sostuvo Alfredo, un jubilado.