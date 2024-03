Fin de semana súper largo: ¿es feriado el jueves santo?

Cómo se considera el jueves santo entre los feriados y qué pasa si me toca trabajar

-mujer feriados calendario

Por lo general, la mayoría de las personas aprovechan para descansar el Jueves y Viernes Santo, pero en algunos casos, el 28 de marzo no se tiene en cuenta como feriado.

En Argentina, el Jueves Santo se considera un día no laborable, pero las empresas tienen la discreción de decidir si operarán durante esta fecha o no. Aunque la práctica común es tomarlo como feriado, es posible que algunos trabajadores no puedan hacerlo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo.

12 de febrero: Carnaval.

13 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

29 de marzo: Viernes Santo.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos