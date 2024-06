Mamá de Loan: "Tengo el presentimiento que hoy mi hijo va a estar conmigo"

La mujer dialogó con Adrián Salonia en La mañana, y contó que " es durísimo, estamos todos destrozados . Los hermanos, el papá, yo. Ya no se aguanta más, 13 días, no puede ser".

Sin embargo, este miércoles hay algo diferente: "Hoy estoy hablando porque estoy con fuerza por mi pálpito de que hoy va a aparecer. Los que lo tienen que lo entreguen acá en la puerta de mi casa, que no le hagan nada. Así como lo llevaron que lo entreguen, vivo, sanito. Me levanté hoy con el presentimiento de que va a estar Loan conmigo", aseguró.

Respecto a su estado emocional desde la desaparición del nene, detalló: "No sé de dónde saco la fuerza. Por ahí me caigo, tengo una angustia, el ruido de Loan que me falta, adentro no puedo estar, no puedo hacer nada".

"Loan es un chico vivo, muy vivo, se sabía defender. En la parte donde dicen que se perdió en el monte no va a estar, él no se perdió. Si él estaba perdido iba a gritar, pero cuando lo llamábamos no lo escuchábamos, todo silencio", describió. "Alguno de los detenidos tiene que hablar, decir qué hicieron con Loan", añadió.

María recordó la rutina de Loan antes del duro momento de su desaparición. "Siempre se levanta temprano, 5 y media ya estaba haciendo ruido. El papá se levanta seis y media para ir al trabajo y él se levanta, va atrás de él, le dice 'papi te preparo tu mate', echa la yerba en el basurero en la cocina y lo ayuda. Después sale el papá y él se queda conmigo, nos quedamos adentro porque no lo quiero sacar temprano por el frío. Después viene a jugar con mi nietito", relató.

El día de su desaparición, en tanto, "era un día de fiesta, el papá dijo 'hoy no trabaja mi compañero, me voy a ir al campo'. Él escuchó y dijo 'me quiero ir con vos'. Me pidió permiso y se fue, contentamente".

"De los que estaban ahí, alguien tiene que saber cómo estaba Loan ese día, qué estaban haciendo, dónde estaban. Más no puedo decir, yo no estaba, a mí me llamaron a las cuatro de la tarde para decirme que mi hijo estaba desaparecido. Fuimos en moto, me bajé en la mitad del camino. Empecé a llamarlo pero no se escuchó en ningún momento su grito, su llanto", contó.

La mujer se mostró agradecida por el apoyo de la gente. "Viene gente y me acompaña, estoy muy agradecida con eso", expresó.

Caso Loan: la investigación pasó al fuero federal ante la principal hipótesis de trata

La investigación por el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció en la provincia de Corrientes, pasó al fuero federal ante la principal sospecha de un caso de trata de personas.

El juez de Garantías de Goya, Darío Alejandro Ortiz, determinó que la investigación pase al fuero federal luego de un planteo de incompetencia del representante de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), el fiscal Guillermo Barry y su colega Juan Carlos Castillo.

En los argumentos del pedido, los fiscales marcaron que "el hecho objeto de investigación no resulta materia de la Justicia Ordinaria, debiendo remitirse las actuaciones correspondientes al Juzgado Federal de esta ciudad".

Los fiscales mencionaron como aspecto nodal de la causa, el almuerzo en el que estuvieron Loan, su papá José, su tía Laudelina Peña y la abuela. "Para lograr el objetivo, Pérez y Caillava contaron con la colaboración de los imputados Bernardino Antonino Benítez, Ramírez Daniel Oscar y Mónica del Carmen Millapi, ellos llevaron a cabo una maniobra consistente en sacar al menor de la custodia de su padre, llevándolo a una zona de monte a una distancia de 600 metros del domicilio del menor, con excusa de recoger y consumir naranjas, ayuda sin la cual, los primeros no podrían cometer el delito" dijeron los fiscales.

Búsqueda de Loan: uno por uno, quiénes son los 6 detenidos

Loan Danilo Peña desapareció el jueves 13 de junio. En un principio la causa se centró en la hipótesis de la desaparición y fueron detenidos tres adultos, entre ellos su tío paterno, acusados de "abandono de persona".

Sin embargo, la principal hipótesis cambió y ahora creen que el niño de 5 años es víctima de trata de personas. Por ese motivo, la Justicia detuvo a tres personas más, entre ellas el matrimonio de Caillava y Pérez.

Los 6 detenidos