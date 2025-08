Feriados: ¿es feriado el viernes 15 de agosto?

Confirman fin de semana largo en agosto: el Gobierno estableció que el 15 será día no laborable

El Gobierno nacional estableció que el viernes 15 de agosto de 2025 será un día no laborable en todo el país. La medida busca extender el descanso en torno al feriado del 17 de agosto , fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , que este año cae domingo.

Sin embargo cada trabajador deberá saber que el 15 no será feriado sino día no laborable. Esto significa que cada empleador decide si otorga o no el día libre.

A diferencia de un feriado nacional, en el que el descanso es obligatorio o el pago debe realizarse al 100% extra, en un día no laborable no hay obligación de otorgar el día libre, salvo en el caso de la administración pública nacional, que generalmente adhiere.

En cambio, el domingo 17 de agosto sí es feriado nacional. Pero solo lo podrán aprovechar quienes tengan turno laboral ese día, como personal de salud, comercio, gastronomía y transporte.

¿Qué feriados quedan en 2025?

Además del puente del 15 de agosto, el calendario reserva otros fines de semana largos en lo que resta del año: