Feriado y asueto por Navidad y Año nuevo: en qué provincias habrá fin de semana largo

Qué provincias declararon asueto administrativo

Santa Cruz : el gobernador Claudio Vidal otorgó asueto administrativo para los días 22 y 26 de diciembre de 2023 y 2 de enero del 2024 para el personal de la Administración Pública Provincial.

Tucumán : Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, declaró asueto administrativo para los viernes 22 y 29 de diciembre con el propósito de "fomentar el reencuentro familiar".

Jujuy: el gobernador, Carlos Sadir, dispuso asueto administrativo y escolar para las jornadas del 22 y 29 de diciembre con el fin de "posibilitar y facilitar el acercamiento" familiar.

Cuál es la diferencia entre feriado y asueto

Durante los feriados nacionales se mantienen las mismas cláusulas que para el descanso dominical, siendo el trabajo una particularidad a la que el empleado no está bajo obligación, según lo establecido en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Por el contrario, la afiliación a un día no laborable está en manos de los empleadores, no está reglamentada ni debe pagarse un monto extra por tener actividad ese día.