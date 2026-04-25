25 de abril de 2026 Inicio
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Feria del Libro 2026: quiénes pueden entrar gratis

La edición número 50 del evento cultural más importante del país ofrece una amplia gama de beneficios para que nadie se quede afuera. Conocé los horarios de acceso libre, quiénes están exentos de pago y cómo aprovechar los descuentos para comprar libros.

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Ingreso al predio La Rural por la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. 

Ingreso al predio La Rural por la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. 

  • La Feria se realiza hasta el 11 de mayo en La Rural, de lunes a viernes desde las 14; fines de semana desde las 13.
  • Menores de 12 años, docentes, personas con discapacidad y beneficiarios del Pase Cultural no pagan ningún día.
  • El público general entra gratis de lunes a jueves después de las 20 y durante la Noche de la Feria el sábado 25 de abril.
  • Las entradas cuestan entre $8.000 y $12.000, e incluyen "chequelibros" para canjear por ejemplares en librerías.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50° aniversario con una nueva edición en el predio de La Rural, consolidándose como el evento editorial más importante de América Latina.

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Tras su apertura el jueves 23 de abril, se podrá visitar hasta el 11 de mayo y acceder a un cronograma de actividades pensado para atraer a todas las edades. Al tratarse de una edición especial, contará con propuestas en el marco del medio siglo de celebración.

Feria del Libro 50°

Esta edición aniversario cuenta con Perú como País Invitado de Honor y la presencia de figuras internacionales de la talla de los Premios Nobel J. M. Coetzee y Mo Yan. Para que nadie se quede afuera de este festejo literario, la organización dispuso una amplia gama de beneficios y días con acceso libre que permiten disfrutar de las charlas, presentaciones y los cientos de stands disponibles.

Los horarios de visita son de lunes a viernes en el horario de 14 a 22 horas, mientras que los sábados, domingos y el feriado del 1 de mayo, las puertas abren una hora antes, de 13 a 22 horas.

Quiénes entran gratis a la Feria del Libro 2026

Feria del Libro

Existen diversos grupos que cuentan con acceso sin costo durante todo el evento o en días específicos, siempre presentando la documentación que acredite su condición:

  • Menores de hasta 12 años inclusive: ingresan gratis todos los días, acompañados por un adulto.
  • Docentes de todos los niveles: entrada liberada diaria presentando recibo de sueldo o comprobante (físico o digital).
  • Personas con discapacidad: acceso gratuito todos los días para el titular y un acompañante, presentando certificado vigente.
  • Pase Cultural: quienes posean el Pase Cultural de la Ciudad ingresan sin cargo cualquier día de la semana.
  • Jubilados, pensionados y estudiantes: tienen acceso gratuito de lunes a viernes (con excepción del feriado del 1 de mayo).
  • Delegaciones escolares: ingresan sin costo de lunes a viernes (excepto el 1 de mayo) previa inscripción mediante formulario oficial.

Además, habrá franjas horarias de acceso libre para todo el público:

  • Lunes a jueves: ingreso gratuito para todos de 20 a 22 (específicamente los días 27, 28, 29 y 30 de abril; y 4, 5, 6 y 7 de mayo).
  • La Noche de la Feria: el sábado 25 de abril habrá ingreso libre a partir de las 20 horas.

Cuánto salen las entradas a la Feria del Libro 2026

Para quienes no se encuentren dentro de los grupos exceptuados, los valores para esta edición son:

  • Lunes a jueves: $8.000.
  • Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.
  • Pase especial (3 visitas): $18.000 (disponible solo mediante compra online).

Descuentos y promociones en la Feria del Libro 2026

Cuenta DNI
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Fomentar la compra de libros es uno de los objetivos centrales, por lo que cada entrada adquirida incluye beneficios económicos:

  • Chequelibros: con la compra de cada entrada, se entrega un "chequelibro" por el valor total abonado para canjear en librerías adheridas una vez terminada la feria.
  • Vales de descuento: en los stands se pueden utilizar cupones acumulables que se entregan con el ticket de ingreso.
  • Día del Banco Provincia: el miércoles 6 de mayo, los clientes que presenten la App Cuenta DNI o tarjetas de la entidad podrán ingresar gratis.

También, los distintos stands contarán con promociones particulares abonando con determinados bancos y billeteras virtuales.

Cómo comprar las entradas para la Feria del Libro 2026

Las entradas pueden obtenerse de dos formas:

  • Online: a través del sitio oficial de la Feria del Libro. Es la opción más ágil para evitar colas y la única forma de adquirir el pase de tres visitas. El código QR recibido se escanea directamente en los ingresos de La Rural.
  • En Boletería: se pueden comprar en las ventanillas ubicadas en los accesos de Avenida Santa Fe 4201, Avenida Sarmiento 2704 y Cerviño 4474, aceptando diversos medios de pago.

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