"Estoy vivo": Alberto Samid agradeció al Gobierno bonaerense y disparó contra la atención médica uruguaya El empresario de la carne permanecía internado en Uruguay por una infección que se complicó. Finalmente, pudo regresar al país gracias a la intervención del ministerio de Salud bonaerense, que gestionó con su prepaga el operativo de traslado en un avión sanitario. Por + Seguir en







El empresario fue trasladado desde Punta del Este a Buenos Aires para ser tratado por una infecció urinaria.

Alberto Samid, empresario de la carne, fue trasladado en las últimas horas desde Punta del Este hacia Buenos Aires en un avión sanitario, luego de sufrir una descompensación que obligó a su internación en el Hospital Cantegril. Gracias a la intervención del ministerio de Salud bonaerense que agilizó los trámites para su traslado, el dirigente peronista pudo ser tratado en el Sanatorio de La Trinidad Mitre del barrio de Once.

Samid utilizó su cuenta de X para contar su experiencia de vida y expresar gratitud al Gobierno bonaerense. También aprovechó para despacharse en contra del sistema de salud uruguayo: “Si me quedaba en Uruguay, hoy estaría en un cajón”, manifestó en el video compartido con sus seguidores. Asimismo, agregó: “A mis compatriotas les digo, si alguna vez tienen algún problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires. No se queden ni un minuto porque ahí van a tener problemas. No tienen medicamentos ni máquinas modernas, los médicos son inexpertos”.

Embed Me salvaron. Muchas gracias♥ pic.twitter.com/wKBL6GlTVh — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 19, 2026 "El Rey de la carne" fue muy duro con sus críticas al sistema de salud de Punta del Este y acusó a los médicos de "inexpertos" y contó que los hospitales no tienen medicamentos y tampoco tecnología para tratar cuadros simples. El empresario advirtió a sus compatriotas sobre la mala atención recomendándoles que se traten siempre en Argentina. “Si me quedaba en Uruguay, no sé si hoy estaría vivo. No me curaron a mí. Tenía un problema, me pusieron una sonda y me sacaron el líquido que tenía al 40%. No aguantaba más sino venía”, expresó indignado.

El operativo de traslado se concretó tras varios días de gestiones y pedidos públicos de su familia, que había solicitado asistencia oficial para garantizar el regreso del empresario a la Argentina. Según trascendió, la mediación del Ministerio de Salud bonaerense fue clave para destrabar las negociaciones con la empresa de medicina prepaga y coordinar el traslado.