El intérprete neozelandés tenía 78 años y fue recordado por su papel como el paleontólogo Alan Grant en la exitosa saga cinematográfica. Su representante confirmó los motivos de su fallecimiento y destacó su legado artístico.

Se filtró la causa de la muerte de Sam Neill, el actor de Jurassic Park ;la causa de fallecimiento de uno de los papeles más reconocidos de la exitosa saga de dinosaurios, fue confirmada recientemente por su representante. El artista murió a los 78 años, según informó su entorno en un comunicado.

La noticia surgió luego de que comenzaran a circular versiones incorrectas sobre los motivos de su partida. Ante esa situación, su representante decidió aclarar la información y pidió respeto por la privacidad de la familia del actor. Neill, conocido por su bajo perfil y por mantenerse alejado de los escándalos, será despedido en una ceremonia privada junto a sus seres queridos en su granja de Nueva Zelanda.

Con una carrera de más de cinco décadas, la estrella de cine dejó una huella que trascendió generaciones y se convirtió en uno de los actores más recordados del cine de aventuras.

El actor neozelandés Sam Neill murió a los 78 años a causa de una neumonía , según confirmó su representante. La noticia fue comunicada luego de que circularan versiones erróneas sobre los motivos de su muerte. Su entorno destacó el perfil reservado del intérprete y pidió respeto por la privacidad de su familia durante este momento de duelo.

Para millones de espectadores, su rostro quedó asociado para siempre con Alan Grant , el paleontólogo protagonista de la primera entrega de “Jurassic Park” , estrenada en 1993 bajo la dirección de Steven Spielberg. Su interpretación de un científico especializado en dinosaurios lo convirtió en una figura inolvidable del cine de aventuras. El personaje combinaba conocimiento, valentía y un particular sentido del humor, características que ayudaron a que la película se transformara en un fenómeno mundial.

Aunque la saga fue uno de sus trabajos más populares, la trayectoria de Neill fue mucho más amplia. A lo largo de su carrera participó en películas de distintos géneros, desde el drama y el suspenso hasta el terror y el cine familiar. El actor nació en Irlanda, pero durante su infancia se trasladó junto a su familia a Nueva Zelanda, país donde desarrolló gran parte de su vida personal y profesional.

Su debut destacado llegó con “Sleeping Dogs” en 1977, una producción que marcó uno de los primeros pasos del cine de Oceanía hacia una mayor presencia internacional. Más adelante participó en títulos como “La caza al Octubre Rojo”, “En la boca del miedo”, “Event Horizon” y “El hombre bicentenario”. En televisión también tuvo participaciones recordadas, entre ellas sus apariciones en series como “Peaky Blinders” y “The Tudors”.

Después de convertirse en uno de los protagonistas más queridos de la franquicia jurásica, Sam Neill volvió a interpretar a Alan Grant en “Jurassic Park III” (2001). Años después, en 2022, se reencontró con sus compañeros Laura Dern y Jeff Goldblum para participar en “Jurassic World: Dominion”, una última aparición que celebraron los fanáticos de la saga.