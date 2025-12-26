Feroz incendio en un depósito de pallets de José León Suárez: aseguran que "fue intencional"

Debido a la magnitud de las llamas, los bomberos decidieron evacuar las casas linderas. Después de varias horas de trabajo, el fuego fue controlado, aunque resta completar las tareas de enfriamiento.

Un incendio de gran magnitud tuvo lugar depósito de palets y acopio de metales ubicado en José León Suárez en la madrugada de este miércoles . El siniestro se desató cerca de la 1 de la mañana y obligó a evacuar viviendas linderas y un geriátrico de la zona.

Días de descanso: cuáles son los meses que tendrán más feriados en 2026

Según informaron fuentes oficiales, el fuego se inició en un predio ubicado en Camino de Cintura y Charlone, donde se almacenaban palets de madera, aluminio, baterías en desuso y maquinaria que contenía combustible en su interior, lo que provocó una rápida propagación de las llamas.

De acuerdo con lo que contó Alejandro Moreyra en C5N, al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester, que trabajaron durante varias horas para controlar el foco ígneo.

“Recibimos el llamado a la una de la mañana y al llegar nos encontramos con un incendio totalmente generalizado, en un sector de aproximadamente 20 por 20 metros y unos seis metros de altura”, explicó Javier Astorga, segundo jefe de Bomberos de Villa Ballester. Para combatir el siniestro fue necesario el apoyo de más dotaciones, con un despliegue total de unas 15 cisternas y cerca de 50 bomberos.

Si bien el incendio fue controlado durante la mañana, los equipos continuaban realizando tareas de enfriamiento para evitar posibles reinicios. Como medida preventiva, dos viviendas lindantes debieron ser evacuadas y también un geriátrico cercano, donde 29 adultos mayores fueron trasladados momentáneamente a la vereda de enfrente. Una vez dominadas las llamas, los residentes del asilo pudieron regresar al establecimiento.

Astorga indicó además que uno de los domicilios, el ubicado sobre avenida Márquez, presenta riesgo estructural debido a daños en la medianera, mientras que la vivienda del lado de Charlone sufrió rajaduras pero no correría peligro de derrumbe.

Respecto al origen del fuego, desde Bomberos señalaron que aún no está determinado y que será materia de peritajes. “Cuando llegamos no había nadie en el lugar y el incendio ya estaba totalmente desarrollado”, sostuvo el jefe bomberil.

Sin embargo, el encargado del depósito, Cristian, aseguró que el siniestro habría sido intencional. “Encontramos papeles quemados debajo del portón y en toda la cuadra. No hay luz, gas ni electricidad en el lugar, todo está desconectado, no había forma de que se produzca un cortocircuito”, afirmó.

El responsable del predio explicó que el establecimiento se encuentra habilitado y bajo controles municipales periódicos, y deslizó que el ataque podría estar vinculado a conflictos previos con personas que arrojaban basura en la zona. “Siempre discutimos con gente por el tema de la limpieza. Puede haber sido alguien resentido”, señaló.

Finalmente, indicó que realizarán la denuncia correspondiente y aguardarán las pericias de Defensa Civil para evaluar el estado de la estructura. “Vivimos de esto y quedamos arruinados”, lamentó, mientras se analiza si cámaras de seguridad cercanas pudieron haber registrado el hecho.