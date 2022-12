Familiares de víctimas de Cromañón exigen al Presidente que haga efectiva expropiación del inmueble

La nota, que lleva la firma de nueve organizaciones, sostiene que “el efectivo resguardo de las condiciones estructurales del inmueble, como así también de la huella que ha quedado donde sucedió la masacre ha sido para nosotros en estos cuatro años el principal y permanente motivo de movilización y demanda”.

Además, considera que “el Poder Ejecutivo tiene la herramienta legal precisa para la inmediata toma de posesión del inmueble” y afirma que “ese debe ser el camino a seguir, para poder preservar el inmueble, mientras se discute la mejor reglamentación posible de la Ley”.

La nota lleva la nota de las organizaciones "Coordinadora Cromañón", "El Camino es Cultural", "Movimiento Cromañón", "Ni Olvido Ni Perdón", "No Nos Cuenten Cromañón", "Organización 30 de Diciembre", "Que No Se Repita", "Sin Derechos No Hay Justicia", y “Plaza de la Memoria los pibes de Cromañón Presentes” se solicita ser tenidos en cuenta al momento de la reglamentación de la ley “para su elaboración, redacción y puesta en funcionamiento".