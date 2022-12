Familiares de Lucas Escalante marcharon a la fiscalía y denunciaron inacción de la Policía bonaerense

"Basta de impunidad, basta de permitir que la policía haga lo que quiera. ¡Queremos a Lucas ya!", fue el mensaje que difundió en Facebook la familia de Escalante, que lleva dos semanas desaparecido. Hace diez días, fue hallado su amigo Lautaro Morello, asesinado y calcinado en un campo de Guernica.

Por lo pronto, casi 200 efectivos de Florencio Varela realizaron una serie rastrillajes sobre la ruta provincial 210, desde la localidad de Brandsen hasta Domselaar, en el partido de San Vicente.

Romina, hermana de Lucas: "Está metida la Policía, la gente que te tiene que cuidar"

Romina, la hermana de Lucas, habló sobre el reclamo de la marcha. "Primero, justicia por Lautaro, y aparición con vida ya de Lucas. Basta de encubrir a la Policía, acá hay un policía implicado y necesitamos que se mueva lo que se tiene que mover para que se haga justicia por Lautaro y que aparezca Lucas. Estamos cansados de esperar, de que sea todo tan lento", planteó.

"No tenemos certezas. Sabemos que se fue con un amigo y no volvió. Que su amigo apareció muerto y él todavía no aparece", lamentó.

Sobre las personas detenidas en la causa, Romina consideró que "claramente tienen algo que ver". "Están ahí por incongruencias, por haber estado en el mismo lugar. Además, no cualquiera se sienta, firma una acusación contra él y se queda en el calabozo tranquilo, sin hablar. Están en su derecho de no hacerlo pero hay dos familias desesperadas que necesitan saber la verdad", señaló.

"Para mí hay más personas implicadas, claramente. Yo creo que es un chico grandote y Lautaro no tanto pero a dos chicos es imposible que los agarren", sostuvo la hermana de Lucas.

"Esto no puede quedar impune. No es un hecho aislado, está metida la Policía, la gente que te tiene que cuidar", aseguró.